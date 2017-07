Bougane renvoie deux journalistes de la SEN TV

Malaise à Zik Fm-Sen Tv : Bougane renvoie deux journalistes à cause de leur engagement syndical

Chez Bougane Guèye Dany, il est interdit de syndiquer. Si on veut rester dans le groupe D-Médias qui regroupe la télé et la radio Zik Fm-Sen Tv, il ne faut pas penser à militer dans le syndicalisme. Et les journalistes Pape Amadou Sy et Paul Abrahm Pouye en ont payé les frais. Pour la première fois pour ce grand groupe de presse, les travailleurs ont monté un syndicat, ce qu’il ne fallait pas faire d’après le journal Les Echos. Ces deux professionnels ont reçu des lettres dans lesquelles il leur est signifié que leur contrat était de 3 mois et qu’il arrive à échéance à al fin du mois de juillet.

Certains dans le groupe de presse sont sûrs que cette décision fait suite à leur engagement syndical car Paul Abraham Pouye est le porte parole de la section Synpics du groupe et Pape Amadou Sy en est le secrétaire administratif. Pire ex -derniers disent avoir signé un contrat à durée indéterminé de 2 ans contrairement aux 3 mois dont a fait cas dans la lettre. Et comme chez Danby on ne donne jamais de retour de contrat, il va être difficile pour ces derniers de prouver qu’ils avaient signé un contrat à durée déterminée de 2 ans