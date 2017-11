Photos : Kim Kardashian : Très excitée après son interview avec Jennifer Lawrence !

Jimmy Kimmel est absent en ce moment. Le présentateur a décidé de laisser sa place à ses amis stars pour passer une semaine auprès de son fils qui a subit une opération de chirurgie cardiaque. Lundi 30 octobre, l’ex-pivot de Lakers, Shaquille O’Neal avait interviewé Mila Kunis, puis Dave Grohl s’est entretenu le lendemain avec Alice Cooper, mercredi ce fut autour de Channing Tatum d’accueillir Ellen DeGeneres. Et ce jeudi 2 novembre, l’actrice Jennifer Lawrence a eu droit à un tête-à-tête avec Kim Kardashian

L’occasion pour les deux copines de se lâcher en terme d’anecdotes. Et c’était plutôt intéressant. Elles sont notamment revenues sur une soirée assez mouvementée ayant eu lieu deux semaines plus tôt chez Kris Jenner au cours de laquelle la compagne de Darren Aronosky était invitée. La Momager et la comédienne oscarisée ont fini cette soirée complètement saoules. Jennifer Lawrence est d’ailleurs entrée totalement nue dans le dressing de la mère de Kim K., souhaitant être habillée par son amie et relookée par Kanye West. Le rappeur n’a pu faire étalage de ses talents de styliste puisque sa femme lui a demandé de ne surtout « pas monter à l’étage ».

En 2015, la jeune femme de 27 ans avait rencontré Kris lors d’une fête organisée par ses amies pour ses 25 ans.