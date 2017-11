Jennifer Hudson quitte son fiancé de 10 ans et craint pour sa sécurité…

Après 10 ans d’amour avec David Otunga, et la naissance d’un enfant, Jennifer Hudson est de nouveau célibataire. La chanteuse et actrice, repérée dans « Dreamgirls » a décidé de quitter son amoureux, catcheur de profession. Et alors que la bataille pour la garde de leur fils de huit ans, David Jr, commence tout juste, on apprend qu’elle a obtenu une ordonnance restrictive.