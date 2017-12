Jay-Z : pour expier ses infidélités, il fait tourner Beyoncé et Blue Ivy !

« On perd tous quand une famille se dispute ». C’est le refrain qu’il répète en boucle dans le teaser du clip « Family Feud » qui vient d’être publié ce 29 décembre. Après des années de rumeurs – une dispute mémorable avec sa belle-soeur Solange dans un ascenseur et l’affaire « Becky with he good hair » – Jay-Z a finalement avoué qu’il avait trompé sa femme, Beyoncé.

« Si mes enfants l’apprennent… »

Depuis la sortie de son dernier opus « 4:44 », à la rentrée, le rappeur de Brooklyn a décidé de faire un mea culpa très public à la mère de ses 3 enfants. On avait déjà relevé dans les paroles de la chanson en question qu’il avait « failli laisser partir la meilleure des femmes ». Jay-Z avait alors chanté à propos de sa relation extra-conjugale : « Si mes enfants l’apprennent, je ne sais pas ce que je ferai. S’ils ne me regardent plus comme avant, je pourrai probablement mourir de honte. Qu’as-tu fait ? Avec qui ? A quoi bon te lancer dans un ménage à trois quand tu as une âme sœur ».

Pardonnez-moi…

Avec l’arrivée des jumeaux Sir et Rumi plus tôt en 2017, le papa a décidé de jouer cartes sur table. Dans le clip de « Family Feud », il fait jouer sa reine Beyoncé, en tenue de deuil. Il se montre en flagrant délit d’adultère. Tous les deux vont ensuite se confesser. Puis, dans une église, il tient la main de sa fille ainée, Blue Ivy. Un clip pleins de symboles qui sera bientôt à découvrir sur Tidal…