Série : Les 10 séries les plus attendues en 2018 !

1) Black Lightning – 1ère diffusion : 16 janvier 2018 sur Netflix

Suite au danger qu’encourt sa fille, le super-héros Black Lightning revient après plusieurs années d’absence…

2) Counterpart – 1ère diffusion : 21 janvier 2018 sur Starz

Howard Silk, un modeste employé, découvre que l’agence bureaucratique pour laquelle il travaille n’est autre qu’un portail vers une dimension parallèle.

3) Siren – 1ère diffusion : 29 mars 2018 sur Freeform

A Bristol Cove, des sirènes se battent contre les hommes pour la possession de l’océan.

4) Hard Sun – 1ère diffusion : 6 janvier 2018 sur BBC

Imaginez le monde que vous voyez quand vous regardez par la fenêtre … sauf qu’il est maintenant condamné à disparaitre. Il n’y a pas de héros pour venir vous sauver, aucun plan d’urgence. Nous avons 5 ans. Tel est le monde de Hard Sun…

5) Krypton – 1ère diffusion : 21 mars sur Syfy

Des années avant les aventures de Superman… Sur Krypton, la maison El est en disgrâce et isolée. C’est dans ce contexte délicat que le grand-père de Kal-El tente d’instaurer paix et égalité sur une planète en désespérance, futur lieu de naissance du plus grand super-héros de l’Histoire.

6) Souviens-toi – 1ère diffusion : 10 janvier 2018 sur M6

Après l’assassinat de sa famille, une petite fille traumatisée devient muette et amnésique. Elle reste l’unique témoin du drame. Pour résoudre l’enquête, la police devra faire appel à une ancienne psychiatre.

7) Here and Now – 1ère diffusion : 11 février 2018 sur HBO

Une famille multi-ethnique progressiste américaine voit l’un de ses enfants commencer à voir des choses que personne d’autre ne voit. Est-il mentalement malade ? Ou bien est-ce autre chose ?

8) The Looming Tower – 1ère diffusion : 28 février 2018 sur Hulu

The Looming Tower décrit la menace grandissante représentée par Oussama Ben Laden et Al-Qaida et offre un regard polémique sur la façon dont la rivalité entre la CIA et le FBI a pu involontairement ouvrir la voie à la tragédie du 11 septembre et à la guerre en Irak.

9) The Paynes – 1ère diffusion : 16 janvier 2018 sur OWN

Enthousiastes à la perspective de savourer leur retraite, Ella et Curtis Payne sont amenés à entreprendre un voyage jusqu’en Floride à la suite d’un décès dans la famille. Ce périple réserve son lot de situations cocasses et de leçons de vie.

10) Mosaic – 1ère diffusion : 22 janvier 2018 sur HBO

Olivia Lake, auteure à succès de livres pour enfants, est tuée au cours du réveillon du Nouvel an. Les soupçons vont très vite se porter sur plusieurs personnes, dont le petit ami de la victime.

Et vous, quelle série attendez-vous avec impatience en 2018 ?