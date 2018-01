L’horoscope du 13 janvier 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



Il vous faut aujourd’hui de la clairvoyance, sans aucun doute, et c’est dans ce domaine que vous pouvez briller si vous le voulez bien.Grâce à l’arrivée de la Lune en Sagittaire en bel aspect à votre Soleil en Bélier vous allez essayer le plus sereinement possible de démêler le vrai du faux, mais ne dramatisez rien. Vénus en Capricorne vous engage à ouvrir le dialogue et favorise des échanges profonds et constructifs. Mais pour cela, il vous faut entrouvrir la porte suffisamment.Il y a des jours où vous ne comprenez pas toujours tout des subtilités de la vie de couple. À la limite, il n’est pas forcément nécessaire que vous vous posiez tout le temps ce genre de questions. Vivez le moment présent sans arrière-pensée ni complication, c’est bien mieux ainsi.Certains de vos challenges à venir exigent une rapidité de mise en action qui n’est pas de votre goût. Vous avez en effet besoin de temps et de recul, mais le fait que l’on ne vous l’accorde nullement vous met sous pression. C’est sur ce point que vous pouvez encore progresser.Paré de vos plus beaux atouts, vous lui ferez beaucoup d’effet. Rompez avec le quotidien, vivez vos fantasmes sans tabou !

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

La conjonction Jupiter/Mars qui vous fait face vous confère un état d’esprit entreprenant. Vous savez où vous voulez aller ! Toujours active dans le secteur de votre couple, la conjonction Mars/Jupiter vous donnera envie de prendre des initiatives audacieuses qui boosteront votre relation de couple. Vous ne ferez plus de la figuration ! Si vous êtes célibataire, vous saurez exactement ce que vous voulez et emploierez les moyens pour y parvenir.Dans un état d’esprit entreprenant et confiant, vous déciderez de vous exprimer, de ne plus garder au fond de vous vos ressentis, vos désirs ou vos attentes. C’est fermement que vous prendrez les choses en main au sein de votre couple pour trouver enfin la place qui vous revient et que vous estimez devoir occuper.Ami célibataire, vous ne laisserez passer aucune occasion de parvenir à vos fins, car vous savez exactement ce que (ou qui ?) vous voulez et vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour l’obtenir. Vous éprouverez le besoin de satisfaire vos désirs et provoquerez les évènements sans attendre que quelque chose se passe.Prenez l’initiative en soirée, grands frissons garantis. Vous serez récompensé de vos bonnes dispositions vis-à-vis de votre partenaire.

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

Devant les difficultés, vous aurez tendance à prendre les jambes à votre cou ! Un carré solaire fera de vous le couard du zodiaque…En amour, vous ne serez pas très courageux ! Dans votre approche, vous donnerez l’impression d’avoir toujours un pied dedans et un pied dehors. La peur d’essuyer un refus vous poussera à rebrousser chemin avant même d’avoir reçu la réponse de votre relation intime… Un comble ! Le carré solaire augmentera votre frilosité et diminuera votre confiance.Sous votre toit conjugal, cela va chauffer. Cela ressemblera à une cocotte-minute en pleine ébullition. À cause d’un puissant, mais néanmoins néfaste, carré solaire, de nombreuses conversations resteront en suspens. Vous serez au pied d’une montagne de difficultés pour aborder les vraies questions. Pour vous, la vie de couple ne sera pas rose.Sous les dissonances solaires, il ne sera pas à exclure de recevoir une proposition indécente venant d’une personne proche de votre entourage amical. Le problème dans cette affaire, c’est que cette âme en détresse ne vous montrera qu’une facette d’elle-même. Malheureusement, votre clairvoyance tardera à vous montrer l’autre face…, la négative !Soyez inventif, variez les positions, le rythme, l’ambiance. Vous avez l’art de le surprendre et ça fonctionne !

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

Vous aurez besoin de faire le point. Cela pourrait vous demander un certain temps sous la conjonction Mercure/Saturne.Le carré Vénus/Uranus compliquera vos amours, car votre humeur sera changeante et pas très rassurante pour votre partenaire. Vous n’aurez pas peur de l’échec sentimental, mais vous aurez du mal à savoir comment vous positionner dans votre relation amoureuse, dès lors où votre chéri ne sera pas d’accord avec vous, avec vos désirs les plus profonds.L’ambiance ne sera pas au beau fixe. Vous serez en conflit, voire en rapport de force avec votre partenaire et ce, à la moindre contrariété rencontrée. Particulièrement autoritaire et pas du tout décidé à faire des concessions, votre conjoint pourrait en avoir assez de votre attitude et se montrer froid et distant avec vous tout au long de la journée.Aucune des personnes que vous proposera ce site de rencontre n’aura l’air de vous plaire. Déçu d’avoir perdu votre temps, vous accepterez l’invitation d’un ami. Vous ne rencontrerez aucune tête nouvelle lors de cette soirée. Votre copain vous avait prévenu que cet apéritif se déroulerait en petit comité. Vous espériez quand même un miracle.Un rapport tonique vous fait du bien en dégageant votre agressivité. Prenez le contrôle des opérations : chevauchez-le !

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

Jupiter en Scorpion et Saturne en Capricorne vous poussent à aller dans la direction des autres, pour une aide ou participation à un projet.C’est le moment de penser à vous. Vous voulez être entouré par des objets familiers qui vous mettent en contact avec des expériences positives du passé. C’est un bon moment pour être en famille et se souvenir du « bon vieux temps » ensemble. Vous pourriez aussi n’avoir pour seule envie d’aventure que celle de rester chez vous à lire un bon livre.Vous ferez tout votre possible pour que votre relation soit positive et éviterez tous les conflits d’intérêts. Veillez à ne pas imposer vos idées, mais proposez-les tout en souplesse à votre partenaire, en lui faisant croire qu’elles viennent de lui. En jouant gagnant-gagnant, vous obtiendrez tout ce que vous voulez.Une belle rencontre ne se déniche pas dans un casting avec un cahier des charges défini au millimètre près. Faites confiance au hasard, lorsqu’il met en éveil votre feeling et vos sentiments c’est plutôt bon signe, à vous ensuite de faire le reste du chemin avec naturel et décontraction.Vous aurez tous les avantages à guider sa main, ses lèvres… Faites durer le plaisir avant le final : des câlins, encore des câlins…

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

Le duo Mercure/Saturne vous rendra plus exigeant envers la qualité de vos relations. Vous effectuerez un tri sélectif ! Cette journée sera favorable à la réflexion et à une certaine prise de conscience. La conjonction Mercure/Saturne vous permettra de résister à la dissonance neptunienne qui aura tendance à vous illusionner. Sans enjoliver la situation, mais sans intransigeance non plus, vous ferez le point sur votre relation. En solo, vous risquez de finir comme le héron de la fable !Les influx planétaires vous encourageront à vous poser pour faire le point sur votre couple. Sans vous voiler la face, mais sans en rajouter, vous regarderez très honnêtement ce qui vous dérange et ce qui vous séduit chez votre partenaire et dans votre relation. Cela aura pour mérite de lancer de nouvelles bases sur lesquelles continuer à avancer ensemble.Ami Vierge, si vous continuez à vous montrer aussi exigeant, vous allez finir par vous retrouver définitivement seul ! Or, ce n’est pas non plus ce que vous souhaitez. Les astres vous proposent une rencontre à condition que vous soyez disponible pour l’accueillir. La dernière expérience vous a fortement marqué et depuis vous exigez le niveau supérieur…Vous pourrez tout oser, tout vous permettre. Ce sera la passion. Exprimez vos attentes de manière très directe. Vous ne serez pas déçu !

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

Avec le carré Soleil-Uranus, on ne parlera plus de hauts, mais bel et bien de bas. Sauf qu’aujourd’hui, il s’agira plutôt d’abîmes…Aïe, cela n’ira pas mieux dans votre tête ! Amoureusement parlant, vous allez assister à une profonde débâcle ! À côté, la Bérézina, c’est du pipi de chat ! En subissant le carré Soleil-Uranus, vous n’aurez que des incertitudes à vous mettre sous la dent… Vous ne pourrez pas retrouver ce que vous avez perdu : éloquence et joie de vivre !Vous serez victime du ras-le-bol conjugal. Votre moitié n’aura de cesse de vous rappeler à l’ordre et de vous bousculer à outrance. Du coup, vous ne supporterez plus sa présence. Chacun sortira de son côté. Les discussions houleuses et les échanges stériles ne se compteront plus. Vous chercherez même à éviter tout dialogue de peur que cela ne dégénère.Votre désinvolture et votre mégalomanie seront autant d’obstacles infranchissables que vous disséminerez autour de vous. Totalement surréaliste me direz-vous ! Pourtant, ce sera bien la réalité. Résultat des courses, on pourra vous adresser un flot ininterrompu de remarques toutes plus vexantes les unes que les autres. Balance O Flirts 1 !Aujourd’hui, soyez fou, faites preuve d’imagination pour pimenter vos ébats ! Rendez-le fou : excitez-le à mort et éclipsez-vous. Qu’il vous trouve !

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

Vous aurez du mal à prendre des décisions ou vous aurez l’impression de tourner en rond sous le carré Lune/Neptune.Le Soleil et Vénus formeront à nouveau une conjonction, ce qui donnera la possibilité d’oublier vos contrariétés et de croire très fortement en l’amour. Vous n’êtes pourtant pas du genre à oublier ce qui vous aura déçu. Mais vous n’aurez pas envie non plus de vivre dans le passé. L’amour est aussi ce qui vous motivera pour que votre vie soit belle.On efface tout et on recommence ! C’est ce vous proposerez à votre conjoint, lequel adhérera à votre vision de la vie à deux. Il vous sera peut-être difficile de ne pas évoquer les difficultés passées. Sans y passer des heures, il serait souhaitable d’en parler afin d’éclaircir certains points pour qu’ils ne viennent pas interférer dans votre futur.Alors que vous n’aurez pas encore rencontré cette personne, vous commencerez à vous prendre la tête et à vous demander s’il y aura un avenir sentimental possible entre vous. Ne vous inquiétez pas. L’attirance sera au rendez-vous. Pour la suite, ce sera à vous de construire cette nouvelle romance et si possible, d’éviter de vous montrer trop possessif.Confiez-lui vos petits péchés mignons et vivez-les sans tabou ! Misez sur les tenues sexy et excentriques, votre partenaire n’en reviendra pas !

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

Mars encourage votre tissu relationnel et Vénus renforce les liens. La possibilité d’une relation plus profonde au travail rôde. Pluton vous oblige à effectuer de profonds changements dans votre conduite avec votre partenaire. Évitez les luttes pour le pouvoir et faites le ménage dans votre vie émotionnelle. C’est le moment de résoudre une fois pour toutes et de façon positive les problèmes liés à votre relation si vous n’avez pas encore pu le faire. Mettez cartes sur table.Si quelque chose provoque une certaine interrogation dans votre relation de couple, c’est le moment d’aborder le sujet en commun en mettant les cartes sur la table. La période est assez favorable pour établir un renouveau de confiance et d’écarter tout malentendu. Cela vaut donc largement la peine de parler et d’écouter.Vous êtes la personne qui peut dans l’instantané être éclairée par une idée lumineuse soudaine, et dans la minute qui suit ne plus y penser une seconde. Votre persévérance peut de temps à autre être prise en défaut et rester sur le bord de la route.Essayez d’inviter dans votre lit quelques mets savoureux à étaler sur le corps de votre partenaire, confiture ou chocolat tiède ! Mieux encore, dessinez-vous des dessous en chantilly, excitant au maximum !

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

La Lune dans votre secteur d’ombre en carré à Neptune accentue votre vulnérabilité émotionnelle. Veillez à vous entourer d’êtres positifs.Sous le coup d’une émotivité exacerbée, vous risquez de prendre tout de travers, aujourd’hui ! Si vous êtes en couple, vous aurez tout intérêt de freiner vos réactions, de réfléchir à deux fois avant de répondre aux remarques de votre conjoint. Si vous êtes célibataire, ce qui n’était qu’un compliment pourrait vous paraître du harcèlement !Vos sentiments ne seront pas en cause, cependant, aujourd’hui, vous risquez de vous prendre la tête avec votre conjoint à la moindre remarque. Le foyer, la famille, constituera le terreau sur lequel vos désaccords pourraient prendre racine si vous ne parvenez pas à calmer le jeu rapidement…Ami Capricorne, ce n’est pas parce qu’une personne vous trouve à son goût et vous le fait savoir qu’aussitôt elle se transforme en harceleuse de service ! Relativisez et ne montez pas le chou sur une simple impression, faussée la plupart du temps, par votre émotivité exacerbée. Gardez votre calme !Faites durer les préliminaires, ne soyez pas bestial et impatient ! Apprenez à recevoir au lieu de toujours chercher à dominer votre partenaire.

Verseau (du 21 janvier au 20 février)

À cause du carré Lune-Neptune, vous chercherez à vous dédouaner de tout. Du bon comme du mauvais. Du mauvais surtout…

Pas responsable et encore moins coupable ! En amour, ce sera votre ligne de défense. Vous n’allez pas en dévier d’un iota… Comme avocat de la défense, vous recevrez l’aide du carré planétaire Lune-Neptune. L’aide…, façon de parler, car ce sera tout sauf une aide ! Pas la moindre remontrance ne devra vous être faite sur vos actes sexuels !

Vous êtes en couple

Sous une dissonance Lune-Neptune, vous éprouverez moins d’attirance pour votre partenaire. Sans aller jusqu’à la panne sexuelle, votre libido se mettra tout de même en veille. Au lieu de le reconnaître, vous allez faire preuve de mauvaise foi et accuser votre conjoint de ne plus être aussi désirable qu’avant ! Oui, vous pouvez avoir honte…Le fait de vouloir passer pour le petit Caliméro de service ne sera pas vraiment une bonne méthode de drague. Pourtant, avec le carré Lune-Neptune, c’est ce que vous ferez aujourd’hui. Cette dissonance planétaire ne sera pas experte en communication. C’est pourquoi, vous passerez pour une personne qui se lamente en permanence et qui n’a pas de chance.Jouez aux dés coquins : sur une face, l’action, sur l’autre, la partie du corps ! Ou bien, inventez des gages érotiques, chauds, torrides. Jouez et laissez-le gagner !

Poisson (du 21 février au 20 mars)

Soumis à des influences contradictoires, vous ferez un pas en avant, un autre en arrière. Cette valse-hésitation sera frustrante.Votre confiance en vous sera un peu mal en point. Vous ne prendrez pas de décisions, vous ne ferez pas d’avance, de peur d’être rabroué ou de provoquer une dispute. Celle de la veille vous aura beaucoup perturbé émotionnellement et vous ressentirez un fort désir de paix. Ne soyez pas trop renfermé et restez ouvert au dialogue sentimental.Vous devrez trouver un juste milieu entre le trop et le pas assez. Hier fait partie du passé et vous ne pourrez pas pour le bien-être de votre couple, rester indéfiniment sur vos vexations. Si vous avez du mal à vous exprimer, prendre la main de votre chéri, lui faire des bisous vous réconciliera sans que vous ayez besoin de vous expliquer encore.Pour ne pas avoir l’air de mettre la pression à cette personne, vous ne prendrez pas de ses nouvelles, même si vous aviez convenu de vous voir au cours du week-end. Vous ne recevrez pas de messages non plus, ce qui vous inquiètera quand même. Il faudra bien que l’un de vous prenne les devants. Pourquoi ne le feriez-vous pas, tout en douceur ?Les circonstances ne se prêteront pas forcément à des activités nocturnes. Parfois, il faut savoir reprendre des forces pour être plus performant par la suite.