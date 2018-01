Vin Diesel, Emma Watson, Top 10 des acteurs les mieux payés en 2017 !

Le classement des acteurs les mieux payés en 2017 réserve des surprises… regardez !

Le classement Forbes des acteurs les mieux payés en 2017 est tombé et il réserve des surprises. Parmi le Top 10, seulement trois femmes pour sept homme… on est encore loin de la parité. Ainsi c’est Vin Diesel qui domine la planète Hollywood devant Dwayne Johnson et Gal Gardot qui complète le podium.