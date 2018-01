L’horoscope du 26 janvier 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



En couple, le clame et la sérénité règnent sur votre union. Même la mauvaise configuration de Jupiter ne se révélera pas négative sur votre relation amoureuse. Dans ces conditions, votre vie à deux va retrouver tout son sens et sa profondeur. Célibataire, voilà l’une des journées les plus fastes de l’année sur le plan amoureux. Vous aurez de réelles chances de faire une rencontre importante. Sachez profiter des présentes configurations astrales exceptionnellement bénéfiques.Quelques inquiétudes pour vos finances, mais avec l’aide de Saturne, vous parviendrez à retrouver l’équilibre. Ne laissez pas vos problèmes de trésorerie vous plonger dans l’insomnie.Un conseil aujourd’hui : mangez équilibré et en petite quantité, surtout le soir. Votre organisme vous dira merci.Sur le plan professionnel, fiez-vous davantage aux faits concrets qu’à votre intuition. Ce sera le moyen le plus sûr d’éviter des ennuis car votre flair habituel sera dangereusement obnubilé par les mauvais influx de Neptune.Ah, les joies de la vie de famille ! Vous pourrez les apprécier grâce aux impulsions de Pluton, vos relations avec vos proches seront au beau fixe.

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

En couple, si vous voulez éviter les nuages aujourd’hui, soyez tolèrent ! Evitez donc de vous laisser aller au despotisme dans vos relations amoureuses ; il ne serait pas tellement apprécié par vos partenaires. Il est probable que vous ayez logiquement raison, mais la logique n’a souvent pas lieu d’être dans les réactions sentimentales. Célibataire, vous appréciez votre indépendance et votre liberté et n’avez pas tellement envie de concrétiser une amourette en ce moment.Voilà une journée très favorable à la finance dans le sens de l’économie. Mais les influx de Saturne vous conseilleront de ne pas spéculer : vous y perdriez des fonds qui viendront à point plus tard.Avec le gentil Jupiter influençant un de vos secteurs de santé, vous n’aurez rien à redouter. Si vous sortez d’une période fragile, il devrait même vous aider à retrouver rapidement une bonne santé.Dans le domaine professionnel, ce ne sera pas le moment de refuser la lutte. Sous la houlette de Mars en bons aspects, vous serez en mesure de dépasser vos adversaires et de gagner glorieusement la partie. Le tout sera d’avoir de la pugnacité et du courage.Si vous avez des enfants, ne soyez pas trop possessif. Sans vous montrer laxiste, laissez-leur quand même une certaine indépendance, quitte à les surveiller de loin.

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

Quelques conflits à l’horizon pour les natifs en couple. Saturne pourrait en effet fausser vos relations avec votre conjoint, voire vous conduire à lui faire de petits mensonges. Réglez le problème sans tarder, trop de cachotteries, à la longue, pourraient vous compliquer singulièrement la vie. Célibataire, avec Mercure bien aspecté, l’amour, forcément, est au rendez-vous. Battements de coeur, tendres rapprochements et promesses d’avenir…Aucun coup dur ne serait à redouter pour vos finances ; mais ne vous attendez pas non plus à des rentrées d’argent mirobolantes. Si vous souhaitez obtenir un prêt immobilier, accordez-vous un temps de réflexion.Prenez votre temps, ne mangez pas trop vite et préférez les endroits au calme. Votre corps en a besoin.Avec Neptune dans votre thème, vous serez puissamment motivé pour réussir. Et il vous incitera en même temps à ne pas prendre de risques inutiles. Si vous vous laissez guider par son action, vous réaliserez bientôt de beaux succès et même des exploits dans le domaine professionnel.Les présentes influences astrales vous procureront un profond équilibre intérieur et vous permettront d’affronter les problèmes familiaux délicats avec beaucoup plus de sérénité que d’habitude.

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

Quelques tensions sont à prévoir pour les couples, mais il y aura plus de bruit que de mal. La Lune interviendra et rabibochera les amoureux d’une belle manière. Célibataire, vous êtes en droit d’espérer beaucoup de cette journée sur le plan amoureux. La planète Vénus redorera votre aura et vous rendra particulièrement attirant. Beaucoup d’entre vous n’accepteront plus les relations médiocres ou les compromis qui étouffent les sentiments vrais.Bon équilibre financier, en principe. Les impacts planétaires de la journée devraient vous permettre d’améliorer légèrement vos revenus ou au moins, de mieux organiser votre budget, ce qui vous permettra d’éviter certaines dépenses inutiles.Sur le plan de la santé, la planète Saturne en cet aspect favorable invitera à la régularité des habitudes de vie. Elle inclinera à dormir plus longtemps et à manger plus lentement. Elle vous incitera aussi à éviter les excès de toute nature.Uranus et Neptune pourront avoir un impact sur votre vie professionnelle. Mais comme ils forment peu de combinaisons marquantes, ce sera plutôt le train-train, avec des variations sans grande importance. Ce climat astral sera parfait si vous voulez souffler un peu.Perspectives très favorables en famille. Neptune et Uranus formeront des configurations extrêmement positives. Voilà pourquoi votre vie familiale devrait en principe être marquée aujourd’hui par une nette amélioration.

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

Célibataire, c’est le bon moment pour réfléchir à ce que vous attendez d’une histoire amoureuse. Méditez et réparez-vous. En couple, votre vie amoureuse ne sera pas un long fleuve tranquille. Si vous vous entendez bien avec votre conjoint, vous discuterez changements et grands projets. Mais si la mésentente s’est installée, attention : tout peut être prétexte à se disputer !Attention, vos envies de dépenses se réveilleront dangereusement. Vous rêverez de repeindre vos murs, ou de ce merveilleux appareil photo qui vous ferait tant plaisir. Mais jouez les fourmis plutôt que les cigales : l’hiver n’est pas loin pour vous !Sous la houlette d’Uranus, vous ferez preuve d’une belle endurance et d’une excellente résistance physique. En outre, vous aurez peut-être envie de perdre quelques kilos. Dans ce cas, grâce à Saturne (maîtrise), vous n’aurez aucun mal à vous imposer une discipline stricte.Ne vous tracassez pas si quelqu’un cherche à freiner vos ambitions. Surtout pas de réactions violentes ou inconsidérées : ce sera très mal vu et vous attirera des ennuis. Vous aurez votre revanche bientôt sous une forme ou une autre.Paix et tendresse régneront dans votre vie familiale. Si vous avez quelque chose sur le coeur, vous le direz nettement, ce qui pourrait déplaire, mais aura au moins l’avantage appréciable de clarifier la situation.

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

Une atmosphère de passion en perspective ! Si vous êtes en couple, vous parlerez peu mais agirez spontanément, sans vous préoccuper des intentions de votre partenaire ! Si vous êtes solitaire, vous jouerez les princesses inaccessibles ou les séducteurs glacés. Mais méfiez-vous, au bout du compte, ce comportement peut faire fuir vos prétendants…L’argent filera entre vos doigts à une vitesse vertigineuse. Attention, vous risquez de vous en vouloir plus tard.Sous l’impulsion de Mercure, vous serez tenté d’envisager une remise en forme complète. Allez-y sans hésiter, au profit de votre pouvoir de séduction. N’oubliez pas le sport et un sommeil suffisant.Vous serez en mesure de réaliser vos plus chères ambitions professionnelles. Simplement parce que vous mettrez toutes vos forces vives dans la bagarre, et que vous ferez un gros effort pour dominer votre impulsivité.Strict et volontaire presque à outrance dans votre travail, vous aurez besoin, une fois rentré chez vous, de vous laisser aller et de vous faire chouchouter.

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

En couple, la vie est belle et harmonieuse en ce moment ! Vous trouverez même le moyen de vous ménager des moments de tendresse et d’intimité avec votre conjoint.. Profitez ! Célibataire, une chose est sûre : Pluton en mauvais aspect ne se prête guère aux aventures. Néanmoins, une rencontre récente pourrait s’approfondir et prendre un tour plus constructif, à une seule condition : que vous ne soyez pas trop pressé ; et ça, c’est le plus dur !La planète Neptune devrait décupler vos chances au jeu aujourd’hui. Attendez-vous à d’heureuses surprises s’il vous arrive de jouer au Loto.Dynamisé par Mars et Jupiter, vous retrouverez enfin votre pleine vitalité. Finis les coups de pompe, les baisses de tonus de ces derniers temps.Cet aspect de Pluton pourra se traduire par des difficultés dans votre travail, ou par des choix professionnels importants à faire. Heureusement, Saturne va vous aider à faire preuve de patience et de concentration. Vous pourrez donc affronter les aléas sans vous affoler et trouver la bonne solution.L’ambiance familiale sera animée et chaleureuse. Tant vos parents que vos enfants seront en excellente forme, ce qui, soucieux comme vous l’êtes de leur bien-être, vous apportera un profond sentiment de satisfaction et de paix.

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

La journée s’annonce zen pour les couples ! Mars vous fait évoluer dans un climat de sérénité et vous pousse à faire preuve de tolérance et de compréhension à l’égard de votre conjoint. Vous aurez besoin de douceur, de tendresse dans votre vie de couple, et vous vous efforcerez d’éviter au maximum les risques de tensions et d’affrontements. Les célibataires, quant à eux, profiteront de la Lune qui leur offrira des surprises très agréables.Uranus continuera à apporter de la surprise dans vos revenus, pour votre plus grand bénéfice d’ailleurs.Vous aurez besoin de beaucoup de sommeil, calme et profond, si vous voulez conserver une parfaite forme physique et morale.Cette journée sera très orageuse ou compliquée, vu les influx martiens désordonnés. Certains natifs devront craindre pour la sécurité de leur emploi.Mercure vous conseillera de ne pas passer tous les caprices de vos enfants ou de votre conjoint.Tout ce que vous mettez maintenant en place avec quelqu’un d’autre vous ouvrira des perspectives intéressantes.

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

Une belle harmonie conjugale est prévue pour les couples aujourd’hui. Pourtant, des événements extérieurs pourraient déstabiliser cet équilibre. Si vous faites preuve de bon sens, vous trouverez une solution adéquate. Célibataire, le présent aspect de Vénus favorisera les projets amoureux. Votre charme agira superbement, et vous remporterez un brillant succès auprès de l’autre sexe.Ne remettez pas continuellement au lendemain des démarches importantes concernant vos biens matériels. Si vous pouvez mettre un peu d’argent de côté, pensez aux placements à moyen et à long termes : ce seront les plus intéressants dans votre cas.Mercure vous incitera à vous intéresser aux régimes alimentaires végétariens. Cela sera l’occasion de faire le plein de légumes et de crudités, bons pour votre organisme.Grace à Mercure, vous aurez l’opportunité de marquer des points dans votre travail.Essayez de résoudre au plus vite un problème familial qui commence à prendre des proportions sérieuses. Plus vous laissez traîner les choses, plus il sera difficile de les maîtriser. Comptez sur l’aide d’Uranus.Les astres apporteront une grande créativité aux artistes, tandis qu’ils donneront à tous une plus grande aisance d’expression.

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

Le Soleil brille sur votre vie de couple aujourd »hui ! Résultat : réconciliation pour ceux qui étaient en froid, beau fixe pour les amoureux, et, pour tous, une plénitude sexuelle qui devrait vous combler. De quoi envisager l’avenir sous les meilleurs auspices, quels que soient vos projets. Célibataire, les aventures passagères, a priori, ce n’est pas votre truc. Mais avec le concours de Vénus en aspect harmonieux, un coup de passion n’est pas à exclure et pourrait même se révéler très excitant !Jupiter et Pluton seront tous les deux en bel aspect. Cela vous vaudra un bon potentiel de chance, qui vous permettra d’améliorer vos revenus et de faire de bons choix en matière d’achats ou de placements.Avec cet aspect de Pluton, vous devriez être dans une bonne forme. Attention tout de même car Saturne fragilise la résistance au froid. Méfiez-vous également de Vénus : cette planète rend très gourmand. Gardez la mesure, sans quoi vous perturberez votre équilibre.Vous pourrez mettre la dernière touche à vos projets les plus importants et élaborer une stratégie basée sur l’efficacité. C’est ensuite que vous aurez les meilleures chances de mener à bien vos entreprises. Restez motivé !Saturne vous incitera à prendre vos responsabilités familiales très à coeur, mais pourra aussi, par moments, vous incliner à vous montrer un peu trop sévère ou distant avec vos proches.

Verseau (du 21 janvier au 20 février)

En couple, vous êtes à l’abri des remous, le bien-être et la sérénité seront donc au programme ! Grâce à l’influence euphorisante de la planète Neptune, votre esprit critique sera neutralisé, et vous chercherez plus à souligner les qualités de votre partenaire qu’à lui reprocher ses défauts. Célibataire, loin de vous complaire dans la solitude, vous mènerez une vie sociale très active et, grâce au soutien de Mercure, vous aurez l’occasion de faire des rencontres prometteuses.Vous serez bien inspiré sur le plan financier. Grâce aux bons aspects de Mercure, vous gérerez efficacement votre situation matérielle, et les résultats ne se feront pas attendre longtemps.Ne négligez pas les aliments riches en calcium, vous en avez besoin en ce moment.Poursuivez toujours vos objectifs en évitant de douter de vos capacités mentales et physiques. Sachez que la motivation, le leadership et l’enthousiasme sont des qualités qui sont indispensables au succès.La vie dans votre foyer sera calme et sans histoire, chacun, parents et enfants, menant son existence avec sagesse. Cet aspect de Saturne vous donnera envie de vous investir au mieux dans l’éducation de vos enfants si vous en avez.

Poisson (du 21 février au 20 mars)

Si vous êtes seul, les astres vous promettent une rencontre très importante aujourd’hui. Celui ou celle que vous allez croiser vous attirera irrésistiblement, éveillant en vous un désir d’une rare intensité et même des sentiments très profonds. En couple, mieux vaut ne pas papillonner ! Concentrez-vous sur votre partenaire et offrez-vous du temps ensemble, un instant loin de tout. Très vite, le plaisir des sens vous entraînera tous les deux dans un tourbillon magique.Vous pourriez être victime d’une perte financière, voire même d’une escroquerie. Faites donc attention dans vos rapports d’argent avec autrui.Ne vous laissez pas rouiller ; pratiquez un peu de sport, même si votre emploi du temps est déjà très chargé. Buvez beaucoup d’eau et ne négligez pas votre sommeil.Avec cet aspect d’Uranus, vous pouvez vous attendre à traverser une journée pleine de défis, mais constructive, dans votre travail. Des changements vous obligeront à vous adapter à des situations nouvelles, ce qui vous demandera un effort, mais vous promet de belles perspectives d’évolution.Si vous avez des enfants, quel que soit leur âge, ils seront en parfaite confiance et comprendrons vos décisions.