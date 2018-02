L’horoscope du 01 Février 2018

Bélier (du 21 mars au 20 avril)



Dans le couple, les questions financières devront être abordées avec beaucoup de tact. Essayez d’arranger les choses au mieux en gardant votre calme. Célibataire, une rencontre imprévue pourrait être à l’origine d’une liaison agréable.Avec cette phase de Lune, on peut s’attendre à des changements rapides et à beaucoup de mouvement dans votre situation financière.Débarrassé de Neptune vous aurez droit à une excellente forme physique et morale, et pourrez profiter dès lors à cent pour cent du soutien de Mars, la planète de l’énergie.Vous miserez tout sur votre travail et votre conscience professionnelle. Forcément, vos supérieurs ne pourront qu’être conquis.L’entente avec les enfants sera excellente, car vous serez à l’écoute de leurs petits problèmes et vous vous montrerez compréhensif.Les aspects astraux seront forts et aigus. Fiez-vous donc plus à votre propre jugement et à votre propre intuition qu’aux avis des autres

Taureau (du 21 avril au 20 mai)

Influences astrales contradictoires dans le domaine amoureux. D’un côté, la présence de la Lune s’avérera assez délicate pour ceux d’entre vous qui sont mariés. Il faudra veiller à ce que les désaccords conjugaux ne prennent pas des proportions trop envahissantes. Célibataire, les planètes influençant le secteur amour vous seront très favorables.Attention ! Les charmants aspects de Vénus vous porteront à avoir le coeur sur la main et la main à la poche.Surveillez votre santé. Evitez le surmenage et imposez-vous un sommeil suffisant.La chance sera cette fois-ci aux couleurs des arts et de la science : professeurs d’université, amateurs ou critiques d’art, conservateurs de musées, chercheurs et scientifiques seront favorisés.Ne soyez pas trop possessif avec vos proches, qui pourraient sentir un fardeau trop lourd sur leurs épaules.Déployez à fond votre charme et votre bienveillance.

Gémeaux (du 21 mai au 20 juin)

Avec Mars, votre vie conjugale sera mise en vedette. La passion sera au rendez-vous, provoquant un regain d’enthousiasme, mais entraînant aussi un certain risque de disputes ! Célibataire, durant cette journée, il sera excellent, si possible, de rester chez vous, de vous occuper de votre intérieur, de prendre du repos, et de réfléchir sérieusement à vos affaires sentimentales actuelleLe secteur argent pourra subir quelques influences astrales ambiguës. En tout cas, vous devrez vous montrer raisonnable et organisé.Ne vous tracassez pas pour votre santé. C’est de repos que vous avez le plus grand besoin actuellement.La Lune vous permettra de faire le point et de donner une base plus rigoureuse à vos projets et intentions.A la faveur de cet aspect de Mercure, vous prendrez une décision judicieuse à propos d’un important problème familial. Ensuite, vous jouirez d’un bonheur serein.Dans le domaine amical, méfiez-vous d’un retour de bâton ou d’une hostilité déclarée. Cultivez toujours un climat de bonne entente.

Cancer (du 21 juin au 20 juillet)

Sur le plan des passions et des sentiments, ce sera suffisamment compliqué. Conseil de Saturne à tous les natifs du signe : ne vous montrer pas trop exigeant et pointilleux dans vos relations amoureuses. Voilà la meilleure façon d’échapper à des orages et des peines du coeur.Le Soleil en cet aspect sera très favorable pour vos finances.Tout ira bien psychiquement. Avec Jupiter qui influence votre secteur santé, vous n’aurez même jamais été aussi optimiste.Vous allez avoir l’occasion de mieux organiser vos activités et de mettre en place les structures qui vous permettront de gagner du temps et de l’argent.Vous bénéficierez d’harmonie et de sérénité dans votre vie familiale. Ne compromettez pas votre bonheur en vous montrant trop autoritaire ou trop critique.Vous prendrez un goût exagéré à l’indépendance, et tout ce qui ressemblera de près ou de loin à une contrainte vous mettra dans tous vos états.

Lion (du 21 juillet au 20 aout)

Les couples en crise supporteront difficilement une nouvelle épreuve. Or, les perturbations astrales risquent de vous pousser à prendre une décision qui ne sera pas forcément la bonne ! Dans ces conditions, rien ne vaut l’avis d’un conseiller. Célibataire, vu cette configuration de Vénus, la personne qui a ravi votre ceur pourrait très bien vous céder aujourd’hui même !De petits problèmes financiers vous perturberont et vous obligeront à remettre à plus tard vos folles envies de dépense.Grâce à l’influence positive de Mercure en bel aspect, vous résisterez beaucoup mieux que d’habitude aux petits soucis quotidiens, tellement stressants pour vous.Farouchement décidé à mener à bien vos grands projets, vous réussirez à galvaniser vos proches et à obtenir d’eux toute l’aide nécessaire.Aujourd’hui, sous l’influence de Vénus en belle configuration, vous accorderez la priorité à vos relations avec les êtres que vous aimez.

Vierge (du 21 aout au 20 septembre)

Attention aux disputes conjugales issues le plus souvent d’une divergence d’opinion sur l’éducation des enfants. Ne laissez pas la situation provoquer des failles dans vos relations ou, pire encore, déboucher sur une rupture. Célibataires, l’amour viendra vers vous : nouvelle rencontre pour les uns, retour d’un ancien amour pour les autres, amitié amoureuse…Votre équilibre financier sera protégé par une planète bénéfique, Jupiter, qui devrait en principe vous assurer une bonne stabilité.Les planètes Jupiter et Mars vous doteront d’une bonne résistance, mais souligneront néanmoins quelques points faibles que vous devrez surveiller.Jupiter en bel aspect vous dynamisera et vous incitera à prendre des initiatives dépassant le cadre de vos habitudes ou de vos activités actuelles.Vous aurez des relations privilégiées avec vos enfants. Profitez-en pour les aider à régler un problème personnel ou scolaire qui les perturbe.

Balance (du 21 septembre au 20 octobre)

Attention aux disputes conjugales issues le plus souvent d’une divergence d’opinion sur l’éducation des enfants. Ne laissez pas la situation provoquer des failles dans vos relations ou, pire encore, déboucher sur une rupture. Célibataires, l’amour viendra vers vous : nouvelle rencontre pour les uns, retour d’un ancien amour pour les autres, amitié amoureuse…Votre équilibre financier sera protégé par une planète bénéfique, Jupiter, qui devrait en principe vous assurer une bonne stabilité.Les planètes Jupiter et Mars vous doteront d’une bonne résistance, mais souligneront néanmoins quelques points faibles que vous devrez surveiller.Jupiter en bel aspect vous dynamisera et vous incitera à prendre des initiatives dépassant le cadre de vos habitudes ou de vos activités actuelles.Vous aurez des relations privilégiées avec vos enfants. Profitez-en pour les aider à régler un problème personnel ou scolaire qui les perturbe.Mercure et Vénus annoncent des moments conviviaux, où les occasions de réunir des amis chez vous seront nombreuses.

Scorpion (du 21 octobre au 20 novembre)

Si vous êtes libre, vous serez un véritable bourreau de coeurs. Mais la vie de célibataire, aussi joyeuse soit-elle, et les brèves aventures ne vous laisseront qu’un goût amer. Rassurez-vous ! Une rencontre très prochaine transformera votre existence.Les nombreuses planètes influençant en ce moment les secteurs d’argent de votre thème forment des configurations favorables.Mars influençant votre secteur santé, c’est l’indice d’une grande énergie.Profitez de cet aspect de Jupiter pour vous attaquer de front aux problèmes qui freinent vos progrès dans le domaine professionnel.L’ambiance chez vous s’annonce assez détendue. Mercure devrait favoriser les rapprochements familiaux.Cet aspect de Neptune favorisera davantage l’amitié que l’amour.

Sagittaire (du 21 novembre au 20 décembre)

Couple, l’entente sera parfaite. Vous serez tolérant, doux et affectueux. Vous ferez un réel effort pour éviter les propos aigres-doux, dont vous avez pourtant le secret. Célibataires, ce jour, votre vie amoureuse vous procurera les plus vives satisfactions. La passion vous emportera. Certains natifs pourraient avec bonheur décider d’officialiser une liaison de longue date.Avec le concours de Vénus, vous devriez vous en sortir sans difficulté sur le plan financier.Vous bénéficierez cette fois d’une configuration de Mars, qui va vous envoyer des flux et des flux d’énergie dynamisante.Sur le plan professionnel, envisagez certaines améliorations, bien que les résultats soient déjà bons.Il faut, au vu des mauvais aspects de Pluton, prévoir quelques orages dans la vie familiale, peut-être des discussions à propos de l’argent commun.Vous bénéficierez du soutien de Mercure, la planète de la persuasion par excellence. Pour ceux que vous aimez, vos désirs seront des ordres.

Capricorne (du 21 décembre au 20 janvier)

Vos brusques changements d’humeur ne faciliteront pas l’harmonie dans votre vie de couple. Votre conjoint ou partenaire sera souvent dérouté. Cependant, l’influence bénéfique de Jupiter vous aidera à reconquérir facilement le coeur de votre bien-aimé. Célibataire, Jupiter en aspect harmonique va favoriser vos amours. Les solitaires ne s’intéresseront qu’aux rencontres ayant des perspectives sérieuses, et tous les espoirs leur seront permis. Avec Jupiter, il sera question d’engagement au long cours, et pas d’aventure d’une nuit !Demeurant partisan du progrès, vous ne voudrez pas courir des risques inutiles ; vous prendrez les mesures de prudence et de sécurité qui s’imposent pour éviter tout incident fâcheux.Belle énergie, bonne résistance dans l’ensemble ; vous serez plutôt en forme.Avec le Soleil et Jupiter dans votre secteur carrière, vous n’aurez qu’un mot en tête : « expansion » !Les personnes âgées de votre entourage familial auront droit à votre sollicitude renouvelée. Vous chercherez à établir de bonnes relations avec vos parents, et saurez être là pour les épauler si jamais ils en ont besoin.

Verseau (du 21 janvier au 20 fevrier)

Votre vie de couple devrait retrouver une meilleure harmonie, avec le départ de l’astre Saturne. Vous devriez mieux vous comprendre mutuellement et même, pour certains, vous approcher de très près ! Célibataires, Vénus mal aspectée rendra difficile l’officialisation d’une union pour des raisons diverses et imprévues.Vous serez saisi d’une fringale de dépense. Si vous allez faire des courses, il serait prudent de vous faire accompagner d’une personne raisonnable.Avec l’influence favorable de Mars, votre énergie sera décuplée et votre santé resplendissante.Aucune planète n’affectera votre vie professionnelle. Résultat : vous n’aurez aucun souci, mais ne pourrez pas non plus compter sur un coup de chance exceptionnel pour vous propulser en haut de l’échelle professionnelle comme vous en rêvez. Ne vous en plaignez pas trop !Cet aspect d’Uranus vous permettra d’améliorer substantiellement vos relations avec votre entourage familial.La critique est facile, tout le monde le sait. Alors méfiez-vous de cette tendance, qui sera fort prononcée chez vous aujourd’hui.

Poisson (du 21 février au 20 mars)

Pleins feux sur le secteur conjugal grâce à Vénus et Pluton. Soyez en cette journée disponible, car l’amour vous donnera rendez-vous. Avouez que cela ne se refuse pas ! D’autant plus qu’une telle configuration astrale devrait vous rendre sentimental et exalter vos ardeurs.Vous ressentirez une fringale de dépenses. Vous voudrez tout : changer de look, transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, acquérir une nouvelle voiture…Votre résistance de fond et votre santé de base seront bonnes. Vous devrez cependant compter avec Mars : le maître de l’énergie pourra vous valoir des moments de déséquilibre énergétique ou de tension nerveuse.Aujourd’hui, la planète Mercure vous aidera à mieux communiquer avec votre entourage professionnel. Ce sera le moment de dialoguer, de proposer vos idées, voire de négocier. Mais adoptez toujours une attitude souple, un profil bas, même si vous êtes persuadé d’avoir entièrement raison.Vous serez sur la même longueur d’ondes que vos enfants, même si ce sont des adolescents. Votre dévouement sera apprécié par eux. Ils vous donneront bien des motifs de satisfaction.Vous aurez un grand appétit de vivre. Vous ferez une plus grande part aux nouveautés, ce qui vous donnera l’occasion de prendre un plus grand recul par rapport à un passé qui vous entravait quelque peu.