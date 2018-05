Revue de presse du Mardi 29 Mai

« Audience au Palais: Les étudiants retournent dans les amphis », titre Rewmi Quotidien à la sa Une du jour. Le journal précise ceci: « les bourses augmentent, le prix de la restauration diminue ».« La demi-bourse passe de 18.000 à 20.000 f cfa, la bourse entière de 36.000 à 40.000 f cfa et la bourse de 3ème cycle de 60.000 à 65.000 f cfa. Pour les tickets de restaurant, ils baissent de 150 à 100 f cfa pour le déjeuner et le dîner et de 75 à 50 f cfa pour le petit-déjeuner », précise Rewmi Quotodien.

« Hausse des bourses, hausse des prix des tickets de restauration : Macky Sall soulage les étudiants », titre le quotidien national Le Soleil. Nos confrères expliquent qu’à l’issue d’une rencontre avec les étudiants, le chef de l’Etat a décidé de l’augmentation des bourses et de la baisse des tickets de restauration.

« Rencontre entre le chef de l’Etat et la Coordination nationale des étudiants du Sénégal (Cnes) pour dénouer la crise universitaire : Macky comble les étudiants », titre Sud Quotidien.

Toutes choses qui font à dire à L’Observateur que « Macky met la bourse pleine aux étudiants » car, en plus de l’augmentation de la bourse, le président a promis 30 bus pour le transport des étudiants, cinq ambulances neuves, 3000 lits pour le Coud.

Parlant de l’augmentation des bourses et de la baisse du prix de ticket de resto, Le Quotidien fait état de « dessert de Macky aux étudiants ».

« Audience au Palais : Macky gâte les étudiants », rapporte l’As qui revient également sur la sortie de l’ex-président Me Abdoulaye Wade suite à la tentative de saisie de sa maison au Point E à Dakar par un huissier.

« Si je meurs, mes enfants seront sans abri et dans la misère », relate Rewmi Quotidien. « Macky devra marcher sur mon cadavre pour prendre ma maison », dit Me Wade dans Rewmi Quotidien.

« Parce qu’il a fait de lui un complice et un co-auteur de son enrichissement : Wade porte plainte contre Macky pour injures et diffamation », écrit Vox Populi.

Selon Walfadjri, « noir de colère, Wade menace ». Ce faisant, il affirme à la Une du journal EnQuête que « Macky Sall doit d’abord marcher sur mon cadavre ». Quoi qu’il en soit, le journal souligne que la machine judiciaire s’emballe pour exproprier les Wade de leur maison du Point E.