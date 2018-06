Hausse du prix du ciment: Alioune Sarr annonce une enquête

Alioune Sarr, Ministre en charge du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits locaux et des PME, a annoncé l’ouverture d’une enquête sur la hausse de la tonne de ciment.

Le Ministre en charge du Commerce, Alioune Sarr, a déclaré hier à Dakar, lors de la réunion des ministres du Commerce d’Afrique, que les services du commerce sont en train d’étudier la justification de cette hausse. « J’ai saisi le Premier ministre pour lui dire que nous avons démarré les enquêtes pour regarder le bien-fondé de cette hausse. Si elle n’est pas fondée, le gouvernement prendra ses responsabilités parce que nous n’accepterons pas que les acteurs prennent en otage l’économie nationale », a-t-il martelé. Et d’ajouter : « Comme nous l’avons fait avec d’autres produits, le ciment n’est pas hors droit et nous regarderons cela avec tous les services de l’Etat et si c’est nécessaire, le gouvernement prendra ses responsabilités pour pousser les industrielles à préserver le pouvoir d’achat des entreprises et des consommateurs ». D’après le ministre, le gouvernement ne permettra jamais qu’un industriel ou un commerçant puisse prendre en otage l’économie nationale. Ainsi, ce dernier a rappelé qu’un comité national de suivi des prix des denrées de premières nécessités a été mis en place. Il comité vérifie à chaque fois la structure des prix. A l’en croire, ils permettent aux entreprises de gagner de l’argent mais de la spéculation. Il ne sera pas acceptable que ça soit de la spéculation injustifiée. Ce qui est valable pour les producteurs d’oignons est valable pour les producteurs de ciment car ils ne sont pas hors la loi. Quand ce rapport sera achevé, dira Alioune Sarr, ils prendront des dispositions. « Le gouvernement a plusieurs mesures pour encadrer la hausse des prix. Nous pouvons fixer des prix d’office pour un certain nombre de produits sur lesquels nous comptons que c’est essentiel pour l’économie nationales », a-t- il expliqué. Pour M. Sarr, le secteur du ciment est important pour l’économie nationale. Auparavant, le ministre a rassuré les consommateurs sénégalais que le marché est bien approvisionné.

Zachari BADJI