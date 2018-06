Revue de presse du Mercredi 13 juin

La concertation nationale sur la gestion du pétrole et du gaz et son contenu local, présidée hier par le Chef de l’Etat, Macky Sall, fait la Une s des quotidiens parus mercredi.

Rewmi Quotidien fait focus l’An 1 du décès de Tamsir Jupiter Ndiaye décédé le 13 juin 2017. « Tamsir Jupiter Ndiaye alias « Le Piroguier »: Voilà déjà un an que tu nous as quittés… « , barre à sa une le journal du Groupe Promo Consulting.

« Concertation autour des recettes du pétrole et du gaz : Macky all cadre son dialogue », titre Sud Quotidien, dans lequel journal, le président de la République affirme que « c’est un débat national, non un débat politicien ».

Pour Le Soleil, en organisant cette concertation nationale sur le pétrole et le gaz, « Macky Sall opte pour la transparence ».

Nos confrères de ce quotidien national informent que le Cos-Petrogaz sera ouvert à la société civile par appel d’offres avant octobre 2018.

« Les futurs blocs seront cédés. Le Projet de loi sur les revenus pétroliers présenté. 84.000 milliards de f cfa seront collectés sur 30 ans », détaille Le Soleil.

« Concertation hier sur le pétrole et le gaz : Macky réussit son coup. Malgré le boycott de l’opposition dite significative, les concertations nationales sur les recettes issues des ressources pétrolières et gazières ont été tenues hier à Diamniadio », note EnQuête à sa Une.

Ce journal donne la parole à Macky Sall qui affirme : « On sait qu’il a des lobbies qui sont prêts à nous monter les uns contre les autres et à financer des gens qui aspirent à diriger le pays. Mais il faut faire confiance au génie sénégalais ».

A propos de cette concertation sur les hydrocarbures, Le Quotidien parle de « dialogue des sous ».

« Macky éclaire au pétrole », titre L’Observateur. « Il n’y a pas de malédiction du pétrole qui tienne », affirme le président Sall.

Le journal informe que 84 mille milliards sont en jeu, alors que pour L’As, ce sont « 16.800 milliards (qui sont) attendus en 30 ans ».

En sport, Stades parle de l’arrivée hier de l’équipe nationale de football à Kalouga (Russie) et voit « les Lions en ndanane ». Ce quotidien constate que Sadio Mané a été accueilli en superstar.

« Cissé et ses hommes débarquent sous la pluie. Sadio Mané, star à Kaluga », écrit L’As.