Keita Baldé prêté à l’Inter

Ce lundi, l’AS Monaco a officialisé le départ en prêt de l’attaquant Keita Baldé à l’Inter Milan avec option d’achat. D’après plusieurs médias, il s’agirait en réalité d’un prêt payant de 5-6 millions d’euros avec une option d’achat automatique de 30-40 M€. Une belle affaire financièrement pour l’ASM.

Une petite saison et puis s’en va… Recruté l’été dernier pour 30 millions d’euros avec l’étiquette de futur crack et aussi celle, encombrante, du successeur de Kylian Mbappé, l’attaquant Keita Baldé (23 ans) n’est pas parvenu à confirmer les attentes placées en lui au cours de sa première saison à l’AS Monaco. Malgré un bilan statistiques correct (8 buts et 11 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues), l’international sénégalais n’a jamais vraiment trouvé sa place que ce soit sur les ailes ou en pointe. Du coup, fidèle à sa réputation, le club princier n’a pas pu s’empêcher de réaliser une belle opération financièrement en se séparant du joueur dès cet été.

Monaco peut encore se frotter les mains

Comme pressenti ces derniers jours, l’ancien pensionnaire de la Lazio Rome rentre en Italie où il fait l’objet d’un prêt d’un an avec option d’achat à l’Inter Milan. Les deux clubs ont officialisé la transaction ce lundi après le passage de la visite médicale du joueur. Jusque-là rien d’extraordinaire, sauf que L’Equipe et RMC annoncent qu’il s’agit en réalité d’une option d’achat automatique dont le montant varie entre 30 et 40 M€ selon les sources. Du coup, cette opération va permettre à l’ASM de rentrer dans ses frais financièrement pour un joueur qu’elle n’est pas vraiment parvenue à mettre en valeur.

Keita Baldé ne sera pas remplacé

D’après RMC et La Gazzetta dello Sport, même le prêt de l’ancien pensionnaire de la Masia est payant et estimé à 5-6 M€. Monaco devrait donc en profiter pour réaliser une petite plus-value. Une bonne affaire économiquement. Sportivement, ce choix est plus discutable en revanche puisque le Sénégalais aurait pu avoir une carte à jouer en pointe avec le possible départ de Radamel Falcao cet hiver en Chine. Mais le joueur désirait retrouver l’Italie pour des raisons personnelles et l’appât du gain a été plus fort pour l’ASM qui a annoncé que Baldé ne serait pas remplacé dans l’effectif sauf grosse opportunité.

Source: Maxifoot