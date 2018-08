Khadim Ndiaye: «Je ne suis ni déçu ni fâché »

Le portier des Lions Khadim Ndiaye a pris acte de son absence dans la liste des 23 joueurs convoqués pour Madagascar-Sénégal du 9 septembre prochain, comptant pour les qualifications de la Can-2019. Il n’en veut pas au coach Aliou Cissé. « Je ne suis pas déçu encore moins fâché. Je n’ai rien contre le coach, encore moins contre mes coéquipiers. Dans un passé récent, on me faisait confiance et on laissait d’autres à quai. Aujourd’hui, si ça tombe sur moi, je dois continuer à me mettre au travail sans rechigner ou tirer sur les gens. Ça ne sera pas responsable de ma part… », déclare-t-il, dans un entretien accordé à Record. Toutefois, Khadim Ndiaye ne s’attendait à ne pas être convoqué. « Quand j’ai vu la liste, c’était dur y croire », confie le portier de Horoya, soutenant qu’il respecte le choix du coach