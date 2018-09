Colobane: Une fille de 15 ans violée par un marchand ambulant

Marié à deux épouses et père de 3 enfants, M. Mbaye, marchand ambulant de son état, a comparu hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour les faits de pédophilie, détournement de mineure, viol suivi de grossesse. Le juge a ordonné sa libération provisoire le temps de faire un test Adn à la naissance du bébé.

Mbaye, marchand ambulant domicilié à Colobane, a été attrait, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour pédophilie, détournement de mineure, viol suivi de grossesse. Selon la plaignante M.K.F, c’est au courant du mois de décembre 2017 qu’elle a victime dudit viol.

A la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, elle a déclaré que « ce jour-là, après la prière du crépuscule, je me suis rendue au domicile du mis en cause en compagnie de ma cousine Seynabou Diouf. C’était pour échanger des chaussures qu’on m’avait vendues et dont la pointure était grande. Une fois chez lui, il m’a amenée dans sa chambre avant de demander à ma cousine d’aller lui acheter du couscous ».

A en croire la fille, lorsque sa cousine est revenue avec du couscous, le mis en cause lui a demandé d’aller chez une autre, sous prétexte que ledit couscous n’était pas bon. « Quand ma cousine nous a tourné le dos, il m’a pris par derrière avec la main droite.

C’est ainsi qu’il m’a aspergé de gaz avant que je ne perde connaissance. Profitant de mon état d’inconscience, il a satisfait sa libido sur moi en me violant. Quand Seynabou est revenue, elle m’avait trouvé seule dans la chambre », a-t-elle dit aux juges. Dans sa narration des faits, la plaignante a soutenu qu’il y avait des traces de sang et du sperme sur son slip.

« Je ne savais pas ce qui s’est réellement passé. C’est la raison pour laquelle j’ai jeté le slip une fois à la maison. Il faut dire que je suis retourné chez le marchand ambulant le lendemain pour lui demander qui est-ce qui s’est vraiment passé ce jour-là, mais il m’a rétorqué que rien ne s’était passé. C’est au mois de février que je suis tombée malade et ma mère m’a conduite à l’hôpital sur instruction de mon oncle. Le médecin a parlé d’une grossesse de 11 semaines et 4 jours ».

La victime confirmée dans ses déclarations par le témoin

Ces accusations ont été battues en brèche par le mis en cause qui soutient n’avoir jamais entretenu de relation sexuelle avec la partie civile. « Le jour des faits, c’est elle qui était venue me rendre visite vers les coups de 20h, en compagnie de cousine et d’un certain Lamine.

Après les salutations d’usage, j’avais remis une pièce de 100 francs à Kéwé en personne pour qu’elle m’achète du couscous. C’est lorsqu’elle a refusé de partir que j’avais envoyé Seynabou.

C’est en ce moment qu’elle m’avait demandé de lui offrir une chaussure en présence de Lamine. Quand j’ai refusé, elle est rentrée dans une colère noire avant de sortir de ma chambre », a-t-il confié.

Il ajoute : « par la suite, Seynabou m’a retrouvé seul sur les lieux avant de me remettre mon couscous. Je ne suis pas l’auteur de sa grossesse », a déclaré le polygame marié à deux épouses et père de trois enfants.

Entendue en qualité de témoin par les juges, Seynabou a confirmé partiellement les déclarations de sa cousine. « De retour de chez le vendeur du couscous, j’avais trouvé Kéwé seule dans la chambre. Elle était assise par terre, la tête adossée sur le bord du lit. Lorsque je lui ai demandé où était Moussa, elle m’a dit qu’elle ne l’a pas vu. Sur ce, je lui ai tendu la main pour l’aider à se relever, sans rien soupçonner », a dit le témoin.

Sur une question de savoir est-ce qu’il y avait un nommé Lamine sur les lieux ce jour-là, elle a répondu par la négative.

La partie civile réclame 20 millions

Invités à assurer la défense des intérêts de la victime, les conseils de la partie civile ont réclamé 20 millions de nos francs à titre de dommages et intérêts.

Les robes noires sont convaincues de la culpabilité du mis en cause. « Mon intime conviction dans cette affaire est que Moussa Mbaye est l’auteur de la grossesse que porte ma cliente. Et les faits de viol sur mineure sont suffisamment établis car le prévenu avait usé de la violence en aspergeant la victime de gaz avant de la pénétrer.

Et après son forfait, il avait pris la fuite puisque Seynabou a clairement dit qu’elle ne l’a pas retrouvé sur les lieux », a précisé Me Sall. A sa suite, le maître des poursuites a pris la parole pour requérir 5 ans d’emprisonnement ferme contre le prévenu.

Pour l’avocat de la société, les déclarations de la victime sont corroborées par celles du témoin. Suffisant pour retenir la culpabilité du mis en cause. Prenant le contre pied de la partie civile et du maître des poursuites, la défense a plaidé pour la relaxe pure et simple.

Au cas échéant, la défense a demandé aux juges d’accorder une liberté provisoire au mis en cause, le temps de faire un test ADN à la naissance du bébé. Selon Me Bamba Cissé, il n’y a même pas de certificat médical dans le dossier qui atteste de l’existence du viol.

« La bombe à gaz dont fait état aussi la victime a manqué à l’appel. On ne peut pas retenir la culpabilité d’un prévenu sur la base de simples supputations. Notre client est resté constant sur ses déclarations depuis le début de la procédure. Il est prêt à payer une expertise médicale à la naissance du bébé. Ce serait donc injuste de le retenir dans les liens de la détention », a dit l’avocat. Même son de cloche chez Me Ndiongue.

« Je suis choqué par le réquisitoire du parquet, mais aussi par la somme astronomique que la partie civile a réclamée.

Dans ce dossier, il y a une partie qui ment et qui fait preuve de lâcheté, en refusant de dire la vérité pour battre monnaie uniquement. Comment une fille vierge peut être victime de viol et ensuite faire mille pas pour rentrer chez elle ? C’est impossible », a-t-il dit. En rendant sa décision, le tribunal a ordonné une expertise médicale à la naissance du bébé. Il a aussi accordé une liberté provisoire au prévenu.

Cheikh Moussa SARR