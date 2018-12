Modou Lô-Balla Gaye 2 fixé au 13 janvier

La date du combat entre Modou Lô et Balla Gaye 2 est fixée à la date du 13 janvier 2019. Selon le promoteur Gaston Mbengue, repris par E-Media, la date du dimanche 13 janvier est retenue et cela pourrait être le combat d’ouverture pour l’arène nationale. Il ne reste donc plus qu’un mois pour la revanche entre les deux lutteurs les plus populaires de l’arène.

Après sa victoire sur Lac 2, Modou Lô avait affiché son ambition d’affronter le lion de Guédiawaye pour un combat revanche. Ce dernier après 3 mois de préparation à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep) de Paris, a promis de battre comme en 2010 son adversaire.

Le duel est plébiscité par les amateurs de lutte comme « combat du siècle », en raison notamment de la très grande popularité des deux protagonistes.

Après avoir effectué leur préparation en Europe (France pour Balla Gaye 2, Espagne pour Modou Lô), les deux lutteurs entament désormais dans la dernière ligne droite. Balla Gaye 2 est rentré il y a une semaine et Modou Lô est attendu aujourd’hui.