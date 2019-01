Thione et Wally à la Dic

Le chanteur Thione Ballago Seck a été confronté hier (mardi 8 Janvier 2019) au nommé Mamadou Kamité (non à l’état de Guin Thieuss). Aujourd’hui, c’est au tour de son illustre Waly Ballago Seck d’être convoqué à la Division des Investigations Criminelles.

GuiN Thieuss reproche à Madiop Fall et Edmond Benoit Sadio de l’avoir utilisé dans un trafic de visa et de s’être allié avec Thione Seck, Waly Seck et un dénommé Aziza, pour lui vendre une même date au Canada et au Texas. Entendu par les enquêteurs, Guin Thieuss a tout étalé aux limiers.

Dans sa plainte, le plaignant (Guin Thieuss) y a mentionné comme objet : « Plainte et dénonciation pour les faits d’association de malfaiteurs, escroquerie, abus de confiance, trafic, complicité de ces chefs et diffamation, contre Madiop Fall du label Thiossane Production, renseigne Dakarposte

Il reproche également au leader du Raam Daan de lui avoir «vendu», en même temps qu’un autre promoteur basé au Texas, une même date pour un concert animé par son fils, Wally Seck.

Le plaignant affirme avoir perdu dans l’opération 12 millions 300 mille francs Cfa, représentant les frais d’organisation de la soirée.