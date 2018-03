8e congres Ld debout- Souleymane Guèye Cissé prend les commandes

La Ligue Démocratique ‘’Debout’’ a tenu, ce week-end, son 8e Congrès Ordinaire, sous le thème « Construire une conscience citoyenne active pour faire la politique autrement». Souleymane Guèye Cissé a été élu nouveau Secrétaire général national de la LD/Debout. Il se démarque ainsi de «Benno Bokk Yaakaar».

Le Cices avait refusé à la LD/Debout de tenir son congrès, pour des “raisons techniques”. Toutefois, cela n’a pas, pour autant, décourager Souleymane Guèye Cissé et ses camarades qui se sont finalement réunis au Centre de formation municipale de Grand-Dakar. Le 8e congrès a eu bien lieu et le nouveau bureau politique de la LD/Debout est constitué de 150 membres dont certains exclus par l’autre LD et est dirigé par Nicolas Ndiaye. Le maire de Dieuppeul, Cheikh Guèye, occupe le poste de secrétaire général adjoint chargé des relations coutumières et religieuses. Les animateurs de la LD ‘’Debout’’ ont déploré la situation de la Ligue Démocratique caractérisée, depuis le lendemain de la 2e Alternance, par une’’ entreprise de captation’’ du Parti pour en faire ‘’un outil de promotion personnelle de quelques individus’’. Selon le nouveau boss de la ‘’Ld’’, ‘’cette stratégie de captation a été basée sur un renoncement à tous les objectifs, valeurs et principes qui guident l’action du Parti, et sur une inféodation totale au régime en place afin d’obtenir quelques postes dans les structures étatiques et autres avantages financiers, avec à la clé des tentatives de corruption de nos bases militantes’’.

De la ‘’LD Debout’’ au Sénégal Debout’’

Cette stratégie a atteint son point culminant le 08 Avril 2017 avec des distributions d’argent et autres avantages matériels avant et pendant la réunion du Bureau Politique de la LD, a regretté Souleymane Guèye Cissé, déplorant l’inféodation de la LD au parti au pouvoir.’’ Une situation qui a finalement entraîné la démission du Secrétaire Général du Parti, Mamadou Ndoye’’, rappelle-t-il. Ainsi exhorte-t-il ses camarades à travailler à construire avec l’ensemble des acteurs politiques et sociaux progressistes une vaste plateforme politique nationale « Sénégal debout ». ‘’Il s’agira ainsi de fédérer l’ensemble des forces de progrès pour la mise en place d’une large plateforme politique et sociale nationale capable d’impulser les ruptures politiques nécessaires à la libération des énergies et du génie de notre Peuple et à son mieux-être.’’

Mouhamadou BA