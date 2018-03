8e Final retour LDC Sergi Roberto croit à la «remontada» du PSG

Auteur du sixième et dernier but barcelonais la saison passée face au Paris Saint-Germain, Sergi Roberto pense que le club de la capitale est capable de refaire son retard face au Real Madrid en Ligue des champions.

«Je ne savais pas si j’étais hors-jeu ou non, je me suis jeté, et j’ai vu que le gardien ne l’avait pas arrêtée. » C’est lui, Sergio Roberto, qui a surgi dans le dos de la défense parisienne pour reprendre victorieusement une louche de Neymar et inscrire le sixième but barcelonais face au PSG le 8 mars 2017. Le jeune Espagnol est ainsi le héros, le visage de la « remontada», en sa qualité de buteur décisif. Il sait que ces images ne le quitteront jamais.

« Quand les gens me voient dans la rue, ils se souviennent de moi, a raconté l’international espagnol, qui n’est pas un jeune tout juste sorti du centre de formation du Barça (il a déjà 26 ans), et qui n’a pas esquivé les questions sur son soir de gloire, ce jeudi, jour de l’annonce de sa prolongation de contrat jusqu’en 2022. Quand les années passeront et que je regarderai des vidéos de moi au Barça, c’est ce but qui aura marqué ma carrière sportive. C’était très spécial, et je m’en rappellerai toute ma vie. »

Spécialiste en miracles, Sergi Roberto est donc bien placé pour évoquer la situation du Paris Saint-Germain, ce club à qui il a désormais fait tant de mal, et qui espère à son tour renverser la vapeur face au Real Madrid (défaite 3-1 à l’aller), le rival historique du Barça. « Nous avons su surmonter une situation bien pire (défaite 4-0 au Parc des Princes, ndlr), rappelle Sergi Roberto. C’est toujours possible. Avec le résultat qu’il y a eu à Madrid, je pense qu’ils (les Parisiens) peuvent remonter. » Après tout, le Barça ne verrait pas d’un mauvais œil une petite déroute du Real Madrid…

