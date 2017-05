8EME EDITION DU TOURNOI DE LUTTE DE LA CEDEAO- 14 pays en compétition

La 8ème édition du tournoi de lutte de la CEDEAO a démarré, hier à Dakar, au stadium Iba Mar Diop, avec la participation de 14 pays. Ce qui est un grand record pour le directeur du Centre de développement de la jeunesse et des sports, Francis Chuks Njoaguani.

Le tournoi qui est une initiative du Centre de développement de la jeunesse et du sport de la CEDEAO (EYSDC en anglais), vise à réaliser la vision de la Commission de transformer la CEDEAO, d’une communauté d’États en une communauté de personnes en promouvant la paix, l’unité et l’intégration sociale dans la région grâce à la tradition des sports. « Nous sommes à 14 pays de participants avec des équipes complètes, à savoir 5 lutteurs par équipe, c’est un record. Nous n’avons jamais atteint ce niveau de participation depuis la première édition », a fait savoir Francis Chuks Njoaguani, directeur de CDJS, ajoutant qu’il y aura deux poules de 4 équipes et deux autres de 3 équipes.

Selon M. Njoaguani, depuis 3 ans, avec la conjoncture économique, ils ont réduit le nombre de tournois. « Au lieu deux chaque année, nous avons un à Dakar et un autre à Niamey », dira-t-il.

Ainsi, La CEDEAO a commencé ce tournoi avec l’espoir de faire de cette lutte une discipline internationale ou olympique. « J’ai l’habitude de dire toujours que la lutte olympique que pratique une grande partie du monde aujourd’hui, c’était la lutte de quelque part, mais ce peuple a su valoriser cette lutte qui est devenue une lutte pratiquée dans le monde », note le directeur de CDJS, ajoutant que la tâche de la CEDEAO est de faire en sorte que la lutte africaine puisse être pratiquée au niveau olympique. Aujourd’hui, cette lutte, avec les codes, est pratiquée au niveau de la francophonie.

Alioune Sarr, Président Comité nationale de Gestion de la Lutte au Sénégal (CNG), pour sa part, dira qu’ils vont démarrer par des compétitions par équipe pour une première. Dakar recevra 14 des 15 pays de la CEDEAO et seul le Cap-Vert ne sera pas présent puisqu’il n’est pas un pays de lutte pour le moment. Leur mission est de faire en sorte que pour les éditions prochaines, que le Cap-Vert puisse présenter une équipe. « Toutes les équipes se présenteront demain avec 5 lutteurs dans les catégories suivantes : 66kg, 76kg, 86kg, 100kg et 120kg », a-t-il fait savoir, avisant que cette fois-ci, ça ne sera pas facile parce que de plus en plus, le Sénégal rencontre beaucoup de difficultés.

Khady Thiam COLY