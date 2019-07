Comment atténuer les cernes?

Regard fatigué, yeux cernés… Voilà qui vous ravit au saut du lit ! Nos conseils pour estomper ces ombres bleutées et retrouver un regard frais et lumineux.

Pollution, tabac, ordinateur, manque de sommeil (on vous avait bien dit qu’elle serait top cette soirée !)… et voilà qu’elles apparaissent sous le contour des yeux… Ennemis de la beauté du regard, les cernes sont principalement dues à une mauvaise circulation sanguine. Comme la peau du contour de l’œil est 4 fois plus fine que celle de votre visage, lorsque que le sang circule mal, ça se voit.

1er conseil : bien démaquiller ses yeux diminue le risque d’avoir des cernes

L’étape du démaquillage est indispensable pour défatiguer la peau et éviter aux cernes de s’installer. Au fil de la journée, les impuretés s’accumulent, étouffent la peau et assombrissent le regard. Lors du démaquillage, portez une attention particulière au contour de l’œil (et encore plus si vous vous maquillez). Car si cette phase est bâclée, vos soins contour des yeux ne seront pas d’une grande utilité.

2e conseil : utiliser un soin anti-cernes

Riches en actifs, les soins contre les cernes ciblent les défauts du contour de l’œil pour lui redonner de l’éclat et estomper les traces de fatigue. Un bon anti-cerne doit contenir :

– un agent hydratant (acide hyaluronique, eau thermale ou encore glycérine)

– un actif décongestionnant pour désencombrer les vaisseaux sanguins (caféine, arnica, vitamine B3)

– un anti-oxydant pour aider la peau à lutter contre les agressions extérieures comme la pollution et les UV (vitamine E, C)

– des pigments réflecteurs de lumière pour apporter de l’éclat en instantané.

PS : passé 40 ans, soyez futée et menez une double lutte anti-cerne + anti-rides en choisissant un soin contour des yeux enrichi en agents anti-âge. Quoi qu’il en soit, appliquez votre soin matin et/ou soir au-dessus et sous les yeux. L’astuce : placez votre soin anti-cerne au frigo pour un effet fraîcheur qui donne illico de l’éclat.

3e conseil : le massage anti-cerne qui change tout

Boostez l’efficacité de votre soin anti-cerne et stimulez la micro circulation des vaisseaux avec un petit massage. Effectuez des pressions légères sur l’ensemble du contour de l’œil dans le sens des aiguilles d’une montre. Durée minimum : 2 minutes. Pour les plus pressées, certains anti-cernes proposent des versions roll-on pour reproduire cet effet massant.