9e plan d’actions du Siens: Grèves et marche nationale au menu

Le Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’Éducation nationale du Sénégal (Siens) entame son neuvième plan d’actions. Selon L’As, qui donne l’information, El Cantara Sarr, Secrétaire général du Siens, et ses camarades ont décrété une grève aujourd’hui lundi, demain mardi et après demain mercredi dans les inspections d’académie (Ia), Inspections de l’Education et de la formation (Ief) et les centres régionaux de formations des professionnels de l’éducation (Crfpe ). Ce mot d’ordre sera suivi d’un boycott de tous les ateliers liés aux projets et programmes aussi bien au niveau central que déconcentré. Ce n’est pas tout. Du lundi 24 au vendredi 29 septembre prochain, le Siens a décrété une grève dans les Ia, Ief et Crfpe. Une grande marche nationale est prévue à Dakar le vendredi 28 septembre prochain