A 18 mois, cette petite fille souffre de « l’Alzheimer des enfants »

Marian suit actuellement une thérapie expérimentale qui pourrait améliorer sa qualité de vie quotidienne et rallonger son espérance de vie. Sa maman est optimiste quant aux bienfaits que cette thérapie apporte à son enfant : « Marian est la plus jeune personne au monde à recevoir ce traitement. Nous ne sommes pas sûrs à 100% que les résultats seront là, mais pour le moment, cela semble fonctionner ». La petite fille a notamment retrouvé l’usage de ses jambes depuis le début du traitement.

Malgré tout, ce traitement est très coûteux, aussi parce que les parents de Marian font de nombreux allers-retours entre leur domicile en Californie et Chicago où l’enfant est prise en charge. Sara et Paul ont donc lancé une cagnotte en ligne Hope for Marian, qui leur a déjà permis de récolter 75 000 dollars en trois mois. « Le traitement n’est pas un remède, mais, espérons-le, en raison des avancées médicales, elle pourrait être l’une des premières de sa génération à survivre à la maladie », explique sa maman.

