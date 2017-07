A 3 ans, il lui promet de l’épouser… et le fait à 20 ans

Lorsqu’il est arrivé de la maternelle en annonçant qu’il se marierait plus tard avec sa petite copine de classe, vous avez gentiment souri et répondu «mais bien sûr mon chéri». Vous avez peut-être tort de sous-estimer le projet de votre petit bout. Matt et Laura, deux Américains, viennent de rendre publique, sur les réseaux sociaux, leur histoire d’amour et elle ressemble à s’y méprendre à celle décrite plus haut.

C’est à l’âge de 3 ans qu’ils se rencontrent à l’école maternelle, en Arizona. Ils tombent amoureux et Matt promet le mariage à sa très jeune dulcinée, lorsqu’ils seront plus grands. «J’étais devant ma classe et j’ai dit que je l’épouserai un jour», raconte Matt sur Instagram. Il précise également que c’est Laura qui lui a appris à faire de la balançoire ou encore à se rouler dans l’herbe. Si la vie les sépare un temps, leurs chemins se croisent de nouveau et, dix-sept ans après cette promesse faite sur les bancs de l’école, Matt fait sa demande «officielle». Aujourd’hui, ils se sont dit oui et sont devenus mari et femme. Alors ? Vous souriez toujours ?