À 6 ans, elle déverrouille l’iPhone de sa mère pour s’acheter des jouets

Pourquoi attendre les cadeaux du père Noël quand on peut utiliser le compte Amazon de sa mère? Ashlynd Howell, une petite américaine de 6 ans, a attendu que sa maman, Bethany, s’endorme devant la télévision pour faire ses propres achats à l’aide de son iPhone.La petite fille a utilisé l’empreinte digitale de sa mère endormie pour déverrouiller son téléphone, avant de se rendre sur l’application d’Amazon et commander pas moins de 13 jouets Pokémon pour un total de 250 dollars.Lorsque Bethany a découvert les notifications de ses « achats » sur son téléphone, elle a d’abord cru avoir affaire à un hacker. Mais connaissant la passion de sa fille pour les Pokémons, elle lui a d’abord demandé si elle avait utilisé son iPhone sans son autorisation. « Oui maman, je faisais du shopping », lui aurait répondu la petite fille, comme elle l’a raconté au DailyMail. L’adresse de facturation et les informations de la carte de crédit étaient déjà préenregistrés sur le compte de Bethany, ce qui a permis à Ashlynd d’effectuer ses achats si facilement. Elle n’a finalement pu renvoyer que quatre jouets sur les treize commandés par sa fille.

