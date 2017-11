A Dakar, la francophonie se cherche une dynamique

Dès la veille de l’inauguration, on s’est affairé dans les locaux immaculés de l’IFEF où affleurait encore, tenace dans l’atmosphère, l’odeur de la peinture fraîche et du vernis des lambris de bois. Les bureaux encore vides, mis à la disposition de l’OIF par l’État sénégalais, attendaient une effervescence à venir

Imprimer une nouvelle dynamique

Le jour J, devant un auditoire d’officiels sénégalais ou plus largement de pays africains partenaires des programmes de l’IFEF, l’effervescence est effectivement de mise. L’enjeu de l’éducation et de la formation continue est amplement détaillé dans leurs allocutions par Michaëlle Jean et Macky Sall. La secrétaire générale de la francophonie a ainsi mis l’accent sur « le renforcement du capital humain » dans « un espace francophone qui compte 263 millions d’enfants scolarisés, dont beaucoup de filles ».

« Investir dans une éducation inclusive n’est pas anodin », a-t-elle dit. Effectivement, selon le dernier rapport de l’état de la francophonie, en 2050, 90 % des jeunes francophones âgés de 15 à 29 ans seront africains. Or 71 % des élèves ne disposent pas des compétences suffisantes dans leur langue de scolarisation à l’entrée du cycle primaire. L’IFEF, lancé en 2015, est donc né de ce constat et d’un partenariat avec divers organismes de l’OIF tels que l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), certains partenaires internationaux comme la Banque mondiale, le Partenariat mondial pour l’éducation, l’Agence française de développement.

Michaëlle Jean, qui a été faite le 14 octobre dernier, à l’université Cheikh-Anta-Diop, docteur honoris causa, a convoqué çà et là les mânes de Léopold Sédar Senghor. Passage obligé ou pas, elle l’a fait avec bonne volonté, détaillant, dans son allocution, une vision de la francophonie définie comme un espace où le partage d’une langue « offre l’opportunité d’une mutualisation et d’une synergie ».

Elle a appelé à en finir pourtant avec « ces modèles conçus ailleurs qui avaient présidé aux politiques de coopération ». Enfin, elle a loué le rôle traditionnel du Sénégal dans la francophonie. De Senghor, donc, agrégé de grammaire, à Abdou Diouf, président du Sénégal puis nommé à la tête de l’OIF. En février 2018, devra se tenir ainsi à Dakar une conférence internationale sur l’éducation parrainée par la France et le Sénégal.

Le Sénégal, un pays leader dans le paysage francophone

602 milliards de francs CFA pour le budget de l’éducation nationale, soit 25,42 % du budget total, c’est la part consacrée par le Sénégal à cet enjeu considéré comme fondamental. C’est par ce chiffre que le président Macky Sall a commencé son allocution. À ses yeux, l’ouverture de l’IFEF s’inscrit dans le cadre du « programme Sénégal émergent ».

Enfin, il a annoncé la création d’une commission dirigée par des historiens afin « d’écrire un ouvrage sur l’histoire du Sénégal » pour « apprendre (notre) passé, pour mieux comprendre (notre) présent et préparer (notre) futur », déplorant que des pans entiers de l’histoire nationale soient méconnus.

L’ouverture de l’IFEF à Dakar a été surtout l’occasion visible et affirmée, visiblement suraffirmée parfois, du rôle et du poids traditionnel du Sénégal dans la dynamique « francophone ». Plus encore, l’enjeu de l’éducation a été mis en lien direct avec la question du développement économique. En chiffres, l’espace francophone, avec le français comme troisième langue mondiale des affaires, et un marché regroupant sur les cinq continents près de 800 millions de personnes, soit 20 % du commerce mondial, et 14 % du revenu mondial, avec 22 % en plus d’échanges commerciaux en moyenne grâce au partage du français pour 33 pays.

Le français, parlé par 274 millions de locuteurs dans 102 pays, demeure la deuxième langue la plus apprise dans le monde, l’une des principales langues de transactions économiques. Tout l’enjeu de l’IFEF, du moins sur le papier, est de mettre en adéquation des systèmes d’éducation nationaux avec la dynamique des économies émergentes africaines.

Les nouveaux partenariats

Deux programmes portés par l’OIF, Elan (École et langues nationales en Afrique) et Ifadem (Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres), ont été au centre des allocutions de Michaëlle Jean et Macky Sall. Ces programmes entrent dans la volonté de l’État sénégalais de développer son « capital humain » dans le cadre du « programme Sénégal émergent » impulsé par Macky Sall. Mais aussi de toujours mieux utiliser le français comme langue d’intégration dans l’espace économique mondial.

Au-delà de cette question d’éducation et de cette concordance d’intérêts entre le pays et l’OIF s’esquissent d’autres questions à la fois théoriques et concrètes. Le Sénégal est en effet une mosaïque linguistique de langues vernaculaires ou nationales, que vient chapeauter le français comme langue officielle, langue de l’administration et de l’éducation nationale.

Ce bilinguisme de fait que souhaite accompagner l’OIF pose sans doute des questions qui affleurent, obstinées, telles la place future du français comme unique langue véhiculaire et la place des autres langues nationales comme langues d’appoint. Au-delà, c’est donc toute la pérennisation du français comme lingua franca dans ce pays, mais, au-delà, dans toute cette zone de l’Afrique, qui se lit aussi à travers cette inauguration.

Hassina Mechaï