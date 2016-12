Serena Williams va épou­ser le fonda­teur du site Redd

Serena Williams s’est fian­cée à Alexis Ohanian. À 33 ans, il est l’un des fonda­teurs de Reddit. C’est d’ailleurs sur le site web commu­nau­taire que la cham­pionne de tennis a annoncé la bonne nouvelle !

Qui n’est jamais tombé au fil de ses recherches sur la toile sur une page de Reddit ? L’un des plus gros sites mondiaux permet aux inter­nautes de parta­ger des liens, et toutes sortes de contenu avec le reste de la commu­nauté. Comme le rapporte TMZ, c’est d’ailleurs de cette façon que Serena Williams a choisi d’annon­cer ses fiançailles avec l’un des fonda­teurs du site, Alexis Ohanian.

La cham­pionne de tennis a partagé un dessin où un avatar repré­sen­tant son petit ami lui tend un énorme diamant. L’avatar de Serena Williams flotte au dessus du sol et accepte sans rechi­gner le joli cadeau. Elle a ensuite publié un petit poème pour racon­ter comment son futur mari âgé de 33 ans lui avait proposé de se fian­cer.

Elle y raconte qu’après être rentrée tard à la maison, quelqu’un lui avait préparé son sac pour partir à Rome : « Là où nos étoiles sont pour la première fois entrées en colli­sion ». À la même table où ils se sont rencon­trés « par chance », Alexia Ohanian a demandé la main de sa belle à genou, et… Elle a dit oui !

voici.fr