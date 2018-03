À force de jouer sur son téléphone aux toilettes, son rectum se détache…

L’homme a été hospitalisé en urgence après « qu’une grosse boule soit sortie de son anus ».

Souvent, on dit que rester trop longtemps sur son téléphone aux toilettes est mauvais pour diverses raisons plus ou moins explicables… Néanmoins, personne n’aurait pu imaginer que celle-ci pouvait faire partie des options envisageables. Le média, Daily Mail rapporte que la nuit du 4 février dernier, en Chine, un homme a été hospitalisée après avoir passé trente minutes à jouer sur son téléphone, tout en étant installé sur le trône. En effet, alors qu’il tentait de déféquer, l’homme a réalisé qu’un morceau de chaire venait de sortir de son anus. Après avoir été examiné, les docteurs ont réalisé que le patient venait de perdre le lien entre son rectum et son corps. Il s’agirait là d’un cas de prolapsus rectal, certainement causé par le fait que ce dernier ait passé autant de temps assis sur les toilettes.