A la LD, l’argent n’a point d’odeur !

REWMI.COM- Patatras ! Quid du Secrétaire général de la Ld qui recevait 4 millions F par mois, le porte-parole bénéficiait gracieusement et mensuellement de 2 millions de nos pauvres francs des mains du Chef de l’Etat et patron de BBY. Révélation faite par les frondeurs de la ‘’Ld Debout. Ces pratiques vénales et pourries venant de ce parti de Gauche ne nous surprennent guère. Car la Gauche a toujours été fascinée par l’argent. Tout, pour elle, se ramène à l’argent. Mais avec une saisissante asymétrie, ses zélateurs mettent autant d’ardeur à s’enrichir eux-mêmes qu’à s’attaquer à la richesse d’autrui. La réalité montre que les dirigeants de la Gauche, qui n’ont jamais dépassé 2% lors des échéances électorales, choisissent l’engagement politique pour obtenir la richesse qu’ils n’ont su mériter par le travail. Leur voie n’est pas celle de la performance, ni celle de la valeur ajoutée, mais exclusivement celle la démagogie. En effet, les pratiques d’enrichissement personnel considérable et d’appauvrissement des masses laborieuses, relèvent d’une logique imparable. En Amérique latine, l’amateur de Rolex, feu Fidel Castro, a toujours mené un grand train de vie, possédant des yachts et plusieurs résidences luxueuses. À côté, feu le révolutionnaire Chavez est mort richissime – la fortune de sa fille Maria est estimée à 4.2 milliards -, porté jusqu’au bout par quelques Boligarques (oligarques de Bolivar) pendant que les Vénézuéliens faisaient désespérément la queue devant des étals vides. C’est la savoureuse arnaque de la lutte des classes: enrichissons-nous du pouvoir absolu… La Gauche et l’argent, c’est une longue histoire d’amour.

Domou rewmi