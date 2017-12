À Mayotte, la doyenne des Français fête ses 115 ans

La Mahoraise Tava Colo fête aujourd’hui ses 115 ans. Elle est la personne la plus âgée du territoire français, bien que l’état civil du département de Mayotte – où elle est née – peut être sujet à caution, surtout en ce qui concerne les dates antérieures à 1977. RFI a dressé son portrait.

Selon sa carte d’identité, Tava Colo est née le 22 décembre 1902 à Passamaïnty. C’est dans cette commune voisine de Mamoudzou, la principale ville de Mayotte, qu’elle a passé toute sa vie et où elle réside toujours, entourée de sa famille dans l’une des coquettes maisons de l’entrée du village.

Depuis 2010, la vieille dame est empêchée de se déplacer et garde le lit. Mais comme l’indiquent ses petites-filles, Tava Colo reste saine d’esprit et garde une très bonne mémoire. Surtout en ce qui concerne les épisodes marquants de sa vie, passée à travailler dans les champs et s’à occuper de sa famille.

À la tête d’une tribu de quatre générations, celle que les petites-filles ont surnommée affectueusement « koko »(grand-mère en shi-mahorais, l’une des langues locales de Mayotte) a aujourd’hui 40 arrière-petits-enfants, et 53 arrière-arrière-petits-enfants.

Si cette Mahoraise ne revendique aucun secret de longévité, elle dit seulement qu’il faut être respectueux de tous et prendre soin de soi. Pour ses petites-filles, la doyenne des Français doit son grand âge avant tout à son caractère de femme battante et optimiste.

À part son titre de doyenne des Français, Tava Colo fait également partie de la liste des dix personnes les plus âgées du monde. La première place est tenue par Nabi Tajima, une Japonaise de 117 ans, considérée aujourd’hui comme la doyenne de l’humanité.

Le record de longévité est toujours détenu par la Française Jeanne Calment, qui est morte le 4 août 1997 après avoir vécu 122 ans et 164 jours.