A Touba pour solliciter des prières du khalife : Gackou fait cap sur le Palais

Gackou est désormais en marche vers le Palais. A Touba, il a été reçu en audience par le Khalife général des mourides, à qui il a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2019.

Le président du Grand Parti (Gp), en tournée politique dans le Baol, a séjourné hier dans la ville sainte de Touba. A la tête d’une forte délégation, Malick Gackou est allé renouveler son allégeance au Khalife général des mourides. Reçu en audience par Serigne Mountakha Mbacké, Malick Gackou lui a annoncé sa candidature en 2019. Une nouvelle que le Khalife des mourides a accueillie avec joie, avant de formuler des prières à son égard, afin que Dieu l’accompagne dans sa noble mission. ‘’Nous avons sollicité ses prières pour le triomphe de ma candidature à l’élection présidentielle de 2019 et le succès de notre idéal pour le Sénégal’’, a déclaré Gackou. Qui ajoute : ‘’Nous avons également sollicité les prières du saint homme pour le démarrage de la deuxième phase de la Caravane de l’espoir dans le cadre de la vulgarisation du Programme alternatif Suxxali Senegaal (PASS). Nous rendons grâce à Dieu et souhaitons le meilleur pour le Sénégal’’. Le Khalife a également prié pour le bon déroulement de sa tournée politique à l’intérieur du pays. Après ces prières, le chef du Grand Parti, rassuré de l’espoir d’un Sénégal nouveau et prospère, prévoit aussi de se rendre dans les autres foyers religieux pour décliner sa feuille de route et solliciter leurs prières. C’est bel et bien un pas de plus vers une candidature qu’a esquissé hier le leader du Grand parti. C’est dire que Malick Gackou est désormais en marche vers le Palais.

Georges Emanuel Ndiaye