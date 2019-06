Imam Kanté s’est retiré de la plateforme « Aar li nu bokk ». La raison ? L’imam parle d’un détournement d’objectifs. “Je me rends compte qu’on s’écarte des objectifs et qu’aussi, les méthodes de lutte ne me conviennent pas. Je ne les trouve pas efficaces, ni respectueuses de la loi et de mon éthique personnelle», justifie-t-il dans des propos rapportés par Jamra.