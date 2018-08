C’est sur sa page Instagram que l’animateur doublé de comique de la 2STV et de Vibe Radio, par ailleurs, a posté cette photo plutôt intrigante. On l’y voit mal-en-point, désemparé, ses habits en loques et adossé à une voiture. Sur la légende on peut lire : « Alhamdoulilah 🙏🏾 Mangui sante Yalla 🙏🏾Dieureudieuf Yaye ✨😌 – Je rends grâce à Dieu, merci à ma mère ». Comme pour montrer qu’il s’est tiré d’une très mauvaise passe.