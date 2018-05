ABC sous haute surveillance !

Alioune Badara Cissé n’est plus complètement libre de ses faits et gestes. Soupçonné de prendre trop de zèle contre le régime, signe précurseur d’une ambition présidentielle cachée, le médiateur de la république est surveillé comme du lait sur le feu. Selon L’AS, tous ses déplacements à l’intérieur comme à l’extérieur du pays sont désormais surveillés. L’Apr Parti Etat croit fortement que Me Cissé veut se présenter à la prochaine élection présidentielle. Pour preuve, rapporte le journal, sa dernière contribution sur la marche du pays intitulé, «un seul être vous manque». Ce n’est pas tout. Sa tournée au Canada et aux Etats-Unis sème le doute chez les tenants du pouvoir.