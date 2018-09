ABC se lâche sur Dionne

«Je ne comprends pas la réaction violente du Premier ministre qui en tout temps et en toute circonstance devrait pouvoir garder son calme et sa sérénité. Il n’a ni titre ni qualité pour fixer la fonction du médiateur de la République. Et, le profond respect que je lui dois m’empêche de répondre sur le même ton. Il doit pouvoir avoir la même réaction tant qu’à l’eau chaude qu’à l’eau fraîche.» Cette lourde charge est d’Aliou Badara Cissé sur le Pm, Dionne.

Abc, qui s’exprimait sur la Rfm, de poursuivre : «Ne me mettez pas d’un bord ou de l’autre, vous savez bien que le bord où vous vous situez est celui-là que moi-même j’ai défini alors que vous-même vous n’étiez pas là.»

L’ancien ministre des Affaires étrangères, se dit «triste que le chef de l’Exécutif sur le plan ministériel ne sache pas rester serein. Que le chef du gouvernement comprenne que je ne suis pas sous son joug. Je ne suis pas son subordonné, sous sa tutelle. Et qu’il ne peut pas m’instruire ni dans un sens ni dans un autre.»