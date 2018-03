Abdou Aziz Diop à Grand oral « Macky ne peut être entendu sur l’enrichissement illicite… »

Pour son premier numéro de l’année 2013, votre émission Grand oral a reçu le conseiller spécial du président Macky Sall, Abdou Aziz Diop. Sur le plateau, avec Pape Bakary Diatta et ses invités Moustapha Diop et Pape Sambaré Ndour, il s’est prononcé sur sa proximité avec le chef de l’Etat, entre autres thèmes.

Manifestant son désaccord avec la gestion de Wade, Abdou Aziz Diop dira que sa nomination comme conseiller du Président s’est faite de manière cohérente. Dans la mesure où, il doit participer à faire avancer les choses qui ne l’étaient pas sous Wade. Quand on lui rappelle que cette gestion s’est effectuée sous le compagnonnage de l’actuel Président, durant 8 ans, le conseiller du Président dira que Macky Sall ne prenait pas les décisions, en dernier ressort.



Cité parmi ceux qui ont secoué le régime de Wade, par leurs écrits et propos, il se dit loin d’être un risque pour le gouvernement de Macky et entend ainsi jouer pleinement son rôle de conseiller spécial. Devenu micro central, le 23 juin, jour où beaucoup de nos concitoyens se sont levés pour dire non au quart élisant, devant etre voté par les députés à l’Assemblée nationale, il se dit libre de soutenir Macky Sall, afin que la ‘’grande politique’’ se réalise au Sénégal. A propos de l’enrichissement illicite, il dira que le président de la République ne peut être attrait devant la justice, vu son immunité. Pour finir, il précisera que le Sénégal peut recouvrer ses milliards cachés à l’extérieur, surtout avec l’aide des partenaires. Mais, pour cela, recadre-t-il, il faudra du temps, avec des enquêtes en toute légalité.

Fanta DIALLO



REWMI QUOTIDIEN