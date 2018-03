Abdou Diop joueur de Santa Maria (cap-vert) : «On m’a proposé la nationalité cap-verdienne, mais je veux jouer pour le Sénégal»

Pensionnaire de Santa Maria (D1 Cap-Vert, leader avec 27 points) depuis 2016, Abdou Diop est un milieu de terrain sénégalais qui évolue dans le championnat Cap-verdien depuis 2014. Ancien joueur de la Jeanne D’Arc de Dakar, il a fait un passage au Maroc avant d’atterrir au Cap-Vert. Dans cet entretien avec wiwsport.com, il nous parle de son parcours, de ses objectifs et son désir de défendre un jour les couleurs du Sénégal en équipe nationale.

Racontez-nous votre passage…

Comme tout jeune, j’aimais beaucoup le foot et j’étais dans une école de football nommée Laye Diaw en catégorie Benjamin. J’ai aussi joué en championnat amateur (navétanes) avec l’ASC de mon quartier que j’aime beaucoup et qui s’appelle ASC BASTOS. J’ai joué là-bas en cadet et senior. Je remercie notre président Ali Yague au passage. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Après, j’étais dans un centre de formation Sidi foot et j’ai joué avec eux le championnat cadet et junior avant de rejoindre l’équipe de JA de Dakar. C’est par la suite qu’on m’a amené au Maroc dans un centre de formation pour un contrat d’un an.

Comment avez-vous atterri dans le championnat Cap-verdien ?

J’étais au Maroc dans un centre formation. Après, j’ai rencontré un ami sénégalais que je remercie beaucoup, c’est grâce à lui que je suis venu ici. Du Maroc, j’ai eu des contacts de plusieurs équipes cap-verdiennes, et je me suis dit pourquoi ne pas aller tenter ma chance avec Académico do sal.

Quels sont vos objectifs avec Santa Maria ?

Notre objectif est clair, c’est la raison qui nous a poussés à quitter le Sénégal pour venir ici. C’est de gagner le championnat en première division et la coupe de Cap-vert. Personnellement, j’aimerais aussi gagner des trophées avec mon club.

Comment trouvez-vous le championnat cap-verdien par rapport au championnat sénégalais ?

Comme on a l’habitude de le dire, c’est un championnat africain où toutes les équipes se valent. Mais par rapport au Sénégal, il y a du mieux. Ici, ils mettent plus l’accent sur le professionnalisme, sur le plan professionnel, ils font donc des efforts énormes. Sur le plan financier aussi, ils essayent de mettre les moyens pour faire évoluer le championnat.

Avez-vous des ambitions de signer dans un championnat professionnel en Europe ?

Bien-sûr j’aime bien aller signer dans le championnat européen pour montrer mon talent »

Quel est le championnat dans lequel vous aimerez évoluer un jour ?

Le championnat anglais. J’aime bien les équipes de la Premier League et je rêve de jouer dans ce championnat un jour.

Vous pensez à l’équipe nationale du Sénégal ?

Bien sûr, chaque footballeur rêve de jouer pour son pays. On m’a proposé la nationalité cap-verdienne mais j’ai refusé. Ma famille aussi ne veut pas que je prenne la nationalité. J’ai fait ce choix pour le Sénégal. Je veux jouer pour mon pays et mon souhait est de venir en équipe nationale.

Quel est votre club de cœur ?

Mon club de cœur est le Real de Madrid. Un club que je supporte depuis des années.

Source: wiwsport.com