Abdou Fall: «Je n’ai pas transhumé »

L’ancien ministre de la santé Abdou Fall n’aime pas être traité de transhumant. »Si être ce qu’on appelle aujourd’hui transhumant, c’est quitter le camp des vaincus pour rejoindre celui des vainqueurs, je ne le suis pas », rejette-t-il dans un entretien avec Walf Quotidien précisant qu’il a présenté au président Wade sa démission .du gouvernement et du Pds bien avant les élections de 2012.

Le nouveau Pca de la société Tenergie Sénégal parle d’un « divorce à l’amiable » convenu d’un commun accord avec Me Wade.

Abdou Fall de poursuivre : « Pour ma part, j’ai toujours réclamé et assumé mon droit à la différence, droit que je concède volontiers aux autres. Et ce n’est pas à mon âge que je vais changer… »

« Ce n’est pas que je me suis séparé de Wade et du Pds que je dois me laisser au spectacle désolant et déshonorant des invectives qui ne présentent aucun intérêt pour les Sénégalais et n’apportent aucune valeur ajoutée au débat politique dans ce pays », martèle-t-il, en faisant allusion à la dernière sortie de ses ex-frères libéraux sur Wade et son fils.