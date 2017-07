ABDOU FALL SE RACONTE

Du RND au PDS en passant par la CDS, le PLP, il a finalement posé ses valises à l’APR lorsque souffla le vent d’une nouvelle alternance politique au Sénégal après le régime de Wade. Aujourd’hui il est responsable de l’APR à Thiès, sa base politique.

Invité de la grande émission télé Sans Détour du site d’info SenePlus.com, Abdou Fall planche avec les éditorialistes sur la nouvelle configuration politique caractérisée par une myriade de plateformes ou coalitions et des références idéologiques difficilement cernables.

Celui que certains sénégalais voit comme un symbole de la transhumance politique au Sénégal, explique ses choix et parle de ses relations personnelles avec l’actuel président de la République qui lui aussi est devenu une sorte de théoricien de la transhumance.

Opérateur privé dans les énergies renouvelables, Abdou Fall est le Président du Conseil d’administration de société Tenergie Sénégal opérant dans ce secteur.

C’est de tout cela que l’ancien ministre d’Etat discute avec ses interlocuteurs sur le plateau de Sans Détour présenté par Godlove Kamwa et ses éditorialistes Momar Diongue (Vision Mag) et Samba Dialimpa Badji (Africa Check).

Regardez l’émission dans son intégralité !