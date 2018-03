Abdou Khafor Touré sur les sorties d’Idrissa Seck : « Idy est un homme du passé, en session de rattrapage »

Directeur des opérations techniques du Fongip et également responsable politique Apr, Abdou Khafor Touré a été, ce samedi, l’invité du Grand Oral. Sur les ondes de la 97.5 Rewmi Fm, il est revenu sur plusieurs sujets d’actualité, notamment le procès de Khalifa Sall, les sorties d’Idrissa Seck, entre autres. Morceaux choisis.

Procès Khalifa Sall

Ce que je retiens du procès de Khalifa Sall, c’est qu’il a réussi à disposer d’un procès équitable. Les conditions d’un procès équitable ont été garanties. Il y a eu des débats contradictoires et moi, pour des positions de principe, je pense que le dossier de Khalifa Sall est un dossier devant la justice qui a été jugé. Nous sommes en attente du verdict et je pense qu’il n’y a rien à dire. Il faut attendre que le juge donne son verdict le 30 mars prochain. Une fois que la chose sera jugée, ça relèvera de l’autorité de la chose jugée et il faudra respecter la séparation des pouvoirs. Moi je ne voudrais pas aller au-delà de cela parce que tout le monde demande la séparation de la justice, le respect de la justice.

Séparation des pouvoirs

La séparation des pouvoirs est réelle au Sénégal. Si on dit qu’il y a une manipulation de la justice, il faut donner les preuves de la manipulation. Dans tous les pays de la chancellerie, en tout cas les pays à tradition où notre droit tire sa source de l’inspiration, la chancellerie, le parquet est sous l’autorité du Ministère de la Justice. C’est un pouvoir d’Etat, le pouvoir judiciaire. Par conséquent, il n’y a pas de problème à ce niveau-là. S’agissant du cas qui nous concerne, Khalifa Sall a été attrait au tribunal sur la base de faits qualifiés par le procureur et les enquêteurs de faux et usage de faux, de détournement de deniers publics et d’escroquerie portant sur des deniers publics. Sans préjuger de ce que le verdict sera, aucun esprit de bonne foi ne peut nier que chaque fois, à la mairie de Dakar, 30 millions sortaient sur la base de fausses factures. C’est des faits qui sont constants. La loi, elle est dure mais c’est la loi. Les faits de faux sont constants et eux-mêmes ne le nient pas. Moi, j’aurais aimé entendre que le faux n’existe pas, mais on ne le nie pas. Pis, on parle de procès politique. On choisit une autre ligne de défense alors que ce que l’on vous reproche est constant.

Fonds politiques de la ville de Dakar

Je parle de faits précis. Je vous parle de nomenclature budgétaire de la comptabilité publique. Vous ne verrez nulle part où on parle de fonds politiques. Par ailleurs, je pense que le débat de fond que nous devons poser nous tous qui aspirons à gérer des deniers publics, c’est que nous devons être suffisamment armés, sérieux et regardants sur la manière dont on dépense ces deniers publics. Moi j’ai été surpris de noter que Khalifa Sall a commis ces légèretés dans la gestion des ressources de la municipalité. Parce que les dépenses fictives sont inacceptables dans la nomenclature de la comptabilité publique. Concernant la caisse, c’est vraiment simple. C’est des fonds qu’on vous avance, que vous dépensez et après vous justifiez les pièces. En plus, la caisse elle est règlementée. Quand vous justifiez sur de fausses pièces, vous êtes fautifs. Quand le contrôle est fait et on se rend compte que les dépenses sont fictifs, mais on vous traduit en justice. C’est ce qui est arrivé à Khalifa Sall. Il n’y a rien de politique dans cette affaire. Quand vous êtes un homme politique et que vous avez des ambitions dans ce pays, vous devez être irréprochable. Les Sénégalais ne doivent pas accorder une prime d’impunité aux hommes politiques.

Les sorties d’Idrissa Seck

Moi je ne pense pas qu’il soit le véritable adversaire du Président Sall. Je crois que le véritable adversaire du Président Sall, c’est les Sénégalais, c’est la satisfaction de la demande sociale et c’est le respect des engagements qu’il avait souscrits auprès du peuple sénégalais. Mais ce n’est pas un homme politique notre adversaire. Nous sommes un Etat de droit et nous sommes dans une démocratie. Les opinions doivent être exprimées de façon libre. Chacun est libre d’avoir une ambition et Idrissa Seck a une ambition politique. Et il est libre d’avoir cette ambition. Ce que je pense sur cette question de façon précise et de façon globale, c’est qu’il y a beaucoup de gens à qui on prête des ambitions présidentielles au Sénégal. En réalité, ils ont des prétentions présidentielles. Il y a une différence entre l’ambition présidentielle et la prétention présidentielle. Prétention, c’est avoir des ambitions dont on n’a pas les moyens. Pour Idrissa Seck, je pense que c’est un homme du passé. Il ne faut pas perdre de temps dans ce qu’il dit et dans ce qu’il fait parce qu’il est dans une session de rattrapage. Il a perdu énormément de temps, énormément de terrain et lui-même il l’a dit il a été éclipsé pendant 10 ans de la scène politique. Encore faudrait-il qu’il nous donne les différentes raisons d’une éclipse de 10 ans pour un homme qui veut être Président.

Rapport entre Idy et Wade

Ils ont un différend politique et financier. Sans entrer dans les détails. Idy c’est un produit du Pds, c’est un produit d’Abdoulaye Wade. Mais, je pense que depuis très longtemps, la rupture a été consommée. Dans ses combats qu’il a mené avec Abdoulaye Wade, moi j’ai rigolé la dernière fois quand je l’ai entendu défendre le Président Wade face à Macky Sall. C’est un clin d’œil intéressé et opportuniste destiné à l’électorat Wade. Moi, je crois qu’il ne faudrait pas perdre du temps avec Idrissa Seck parce que comme je l’ai dit, je considère que c’est un homme du passé. C’est un homme qui est dépassé.

Macky est la seule alternative des Libéraux en 2019

J’ai choisi d’accompagner le Président Sall parce que le chemin tracé par le Pds est sans issu. Deuxièmement, le Président Wade est entré dans la grande histoire du Sénégal en tant que libéral. Et aujourd’hui, le Président Sall, quel que soit ce que l’on pense de lui, est entré dans l’histoire du Sénégal en tant que libéral parce que sur les 60 ans d’indépendance, les deux Président libéraux que nous avons jusqu’ici c’est le Président Wade et c’est aussi le Président Macky Sall. Aujourd’hui, le Président Sall a pris le leadership sur l’héritage du Président Wade. Si nous voulons perpétuer le règne de la famille libérale, nous devons tous, et le Pds y gagnerait, nous tourner vers Macky Sall et nouer une alliance politique pour Macky Sall. C’est cela qui permettra l’avenir politique du Pds. C’est ma position et je travaille pour cela.

Ce que je peux apporter au Président Sall

Ce que je peux lui apporter, c’est ce que je représente, ce que je pèse à Guédiawaye. Ce que je pèse modestement dans le pays. J’ai également mes idées. Voilà, c’est tout ce que je peux lui apporter. Non sans oublier mon expérience. Vous savez que le Président, il est jeune, il est brave et courageux. Il a mis en place un parti qui est très jeune, qui a besoin de s’aguerrir, qui a besoin de personnes expérimentées.

Cheikh Moussa SARR