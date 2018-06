Abdou Mbow replique à Karim Wade

Le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (Apr), Abdou Mbow, minimise la portée de la lettre de Karim Wade. Il accuse l’ancien ministre de faire de la «diversion», de «vouloir jouer avec l’intelligence des Sénégalais».

«Nous sommes dans un pays de droit avec à sa tête un homme qui a le sens de la République. C’est pourquoi, on ne peut pas se permettre de faire de deal avec quelqu’un qui a pillé les ressources de ce pays, qui a été condamné pour enrichissement illicite et qui a pour des raisons humanitaires bénéficié de la grâce présidentielle», martèle le vice-président de l’Assemblée nationale au micro de la Rfm.

Abdou Mbowl ajoute : «Aujourd’hui, monsieur Karim Wade est en train de vouloir jouer avec l’intelligence des Sénégalais en disant qu’il va venir. Mais il n’a qu’à venir. Quand Karim Wade est sorti de prison, il a préféré aller se réfugier chez ses amis qataris et laisser les Sénégalais. Je pense que nous, on est droits dans nos bottes. Que les Sénégalais sachent que le président de la République avec son gouvernement sont en train de travailler pour que le Sénégal puisse aller de l’avant. C’est cela le plus important.»