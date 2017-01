ABDOU NDENE SALL, SUR L’EMPLOI DES JEUNES A TIVAOUANE-«LES FORMATIONS NE CORRESPONDENT PAS AUX OPPORTUNITES OFFERTES DANS LES INDUSTRIES»

La fête de la jeunesse de Tivaouane à travers la finale zonale dont Abdou Ndéné Sall, secrétaire d’Etat au Réseau ferroviaire national était le parrain, a remis au goût du jour la problématique de l’emploi des jeunes dans le département. Un véritable paradoxe, selon certains, car le département compte plusieurs industries extractives dont le géant, en l’occurrence, les Industries Chimiques du Sénégal (Ics).

Selon Abdou Ndéné Sall, des rencontres de concertation sont prévues avec les entreprises minières qui sont dans la zone pour promouvoir l’emploi local. Il poursuit, « il faut cependant souligner qu’il y a un problème d’employabilité qui se pose, parce que les formations présentes à Tivaouane ne correspondent pas souvent aux métiers disponibles dans les entreprises minières».

Dans ce cadre, il a annoncé l’institution à Tivaouane d’une école de formation des métiers de la mine, pour pouvoir approvisionner de manière adéquate les sociétés minières installées dans le département. A l’en croire, les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) sont en train d’atteindre leur vitesse de croisière ainsi que toutes les autres industries minières et la stratégie permettra de leur fournir toutes les ressources humaines dont elles auront besoin pour atteindre les objectifs, contribuer dans le même temps à la promotion de l’emploi local et résoudre par voie de conséquence la problématique de l’emploi des jeunes dans le département de Tivaouane. «La formation est la voie indiquée pour que les opportunités d’emploi offertes pas ces industries soient accessibles aux populations du département » déclare Abdou Ndéné Sall.

S’agissant de la finale, il a exprimé sa satisfaction totale car dit-il, le choix d’un parrain obéit à des normes de référence. Il ajoute « puisque la jeunesse de Tivaouane a porté son choix sur ma modeste personne, je ne peux que m’en réjouir. Nous allons tous nous ceindre les reines pour donner à la ville de Tivaouane un stade fonctionnel et aux normes, pour permettre l’éclosion des talents, qui ne manquent pas du tout dans la cité religieuse. C’est bien possible que d’autres talents de la trempe d’El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga, Sadio Mané, etc. naissent à Tivaouane et participent à la promotion du football, pour que le Sénégal puisse trôner au toit de l’Afrique et pourquoi pas du monde. Ce sera un terrain gazonné et avec toutes les fonctionnalités possibles. Un premier pas a été déjà fait et allant dans le sens de doter le stade municipal actuel d’un éclairage permettant ainsi à la jeunesse d’organiser des matchs nocturnes. C’est une promesse qui a été tenue et l’autre phase sera engagée pour aller maintenant vers un stade moderne avec toutes les commodités nécessaires ».

«EN 2017, NOTRE OBJECTIF EST DE GAGNER AVEC UN TAUX DE 90%»

De l’avis du coordonnateur départemental de l’Apr à Tivaouane, la finale est également l’occasion de rendre un hommage bien mérité au chef de l’Etat Macky Sall, pour sa vision d’accompagner les cités religieuses. Les populations ont apprécié, affirme-t-il, «les chantiers mis en oeuvre à Tivaouane dans ce cadre et c’est pourquoi, nous menons une campagne de sensibilisation pour les inciter à aller s’inscrire massivement sur les listes électorales. C’est pour avoir l’occasion de lui rendre la pièce de sa monnaie dans l’urne le 2 juillet prochain à l’occasion des élections législatives, lui permettant ainsi d’avoir une majorité parlementaire très confortable et le réélire en 2019, pour parachever l’oeuvre de construction nationale. Des jeunes sont déjà mobilisés pour porter les tâches d’accompagnement des populations au niveau de tous les quartiers afin de les encadrer jusqu’au centre d’inscription. Notre objectif à Tivaouane ce n’est pas de gagner les prochaines élections, mais de les gagner très largement et partout dans le département, avec des scores qui avoisinent les 90%, à la dimension des efforts consentis dans la cité religieuse. C’est possible dans un département où il y a l’unité autour du coordonnateur départemental qui a été désigné en ma personne ».