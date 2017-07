ABDOUL AZIZ DIOP SUR LA ‘’FUTURE’’ TRANSHUMANCE D’OUMAR SARR « Le PM essaie de divertir les gens »

En campagne à Richard Toll, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar a révélé que le coordonnateur du Pds, non moins Maire de Dagana, allait rejoindre la mouvance présidentielle. Cette déclaration a fait réagir l’ancien directeur de cabinet d’Omar Sarr. Abdou Aziz Diop, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a indiqué que le PM essaye de faire rire les gens.

L’ancien directeur de cabinet d’Omar Sarr s’est prononcé, hier, sur la sortie du Premier ministre arguant que le coordonnateur du Pds allait rejoindre l’Apr. « Quand le Premier ministre, par ailleurs tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, dit qu’Omar Sarr va rejoindre l’Apr, il cherche à faire rire les populations », a dit Abdou Aziz Diop, selon qui Mouhamad B. A. Dionne affirme très clairement qu’il sera battu et la cohabitation leur sera imposé. Revenant toujours sur le passage du chef du gouvernement à Richard Toll où il était en campagne, il dira que le Premier ministre et ses hommes sont entrés dans le département de Dagana en rassemblant des agneaux perdus dans la prairie. « Ils se sont heurtés à la réalité politique du département de Dagana, accueillis par des brassards rouges et des huées. Donc, ils n’ont trouvé mieux que d’amuser la galerie. Cela montre que le Premier ministre a affirmé très clairement qu’il sera battu et que la liste BBY va perdre les élections », a-t-il déclaré. A l’en croire, l’objectif de la coalition gagnante Wattu Sénégal est d’imposer la cohabitation à Macky Sall, et pour imposer la cohabitation, il faut être majoritaire. Comme ça, soit Omar Sarr sera premier ministre, soit un autre élément du Pds sera Premier ministre et Omar Sarr sera ministre. Par ailleurs, l’ancien directeur de cabinet indique qu’Omar Sarr et le Premier ministre sont des amis. « Omar Sarr c’est son grand frère, il l’a devancé à l’école des ingénieurs, il l’a encadré. Donc, c’est sa manière à lui de nous rendre hommage parce qu’il n’a pas dit que ça. Il a dit qu’Omar Sarr est un grand cadre, c’est un homme bien, etc. », a aussi dit Abdou Aziz Diop.

Cheikh Moussa SARR