Abdoul Aziz Diop tailllade l’ancien «rastaman» Seydou Guèye

Le secrétaire général des cadres libéraux. Abdoul Aziz Diop a repris sa plume pour répondre au secrétaire général du gouvernement, Seydou Guèye, qui s’est récemment attaqué à Me Abdoulaye Wade. Dans une note intitulée «Réponse à Seydou Guèye», Abdou Aziz Diop corrige sévèrement le responsable apériste de la Médina, lui rappelle son passé.

«[…] Vous avez été le plus mauvais directeur de cabinet sous le magistère de Wade. D’ailleurs, votre propre ministre et secrétaire général de votre ex-parti, a fini par admettre votre incompétence et à vous mettre au chômage», tacle le cadre libéral, dans Les Echos. Il renchérit : «Et même avec votre nouveau mentor, vous n’occupez que des postes subalternes. Le Président Macky Sall connaît tellement vos limites managériales qu’il ne vous a jamais confié un portefeuille ministériel».