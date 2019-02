Abdoul Mbaye à Mimi Touré: « Amo jom »

L’ancien premier ministre Abdoul Mbaye a répondu à l’ancienne Pm, Aminata Touré qui le traite de « petits candidats » et d’être responsables des violences électorales. El Hadj Kassé en a pris pour son grade. Voici l’intégralité du communiqué de l’Act parvenu à Rewmi.com.

« Vous êtes pire que El Hadj Kassé que la cellule communication a répondu il y a 48 heures nous devrions d’ailleurs dire remis à sa place. Nous pourrions nous en arrêter là parce que cela veut tout dire.

C’est quoi votre problème ?

L’ancien premier ministre et président de l’ACT vous aurait-il pris votre place dès le début de la deuxième alternance ?

Auriez-vous une jalousie maladive envers sa personne ? Auriez-vous une haine indescriptible ou tout autre sentiment que nous ignorons ?

Allons, ne vous fâchez pas, nous ne sommes que des amazones au service de l’éthique sauf que nous sommes légèrement obligées de descendre à votre niveau.

Vous savez vous ne serez jamais notre président Abdoul Mbaye, vous ne serez jamais à sa hauteur. Vous ne serez jamais son alter-ego.

Mimi mougnal. Ravales ta haine et ta peine. Gardes ta salive pour justifier votre bilan rocambolesque pour convaincre les sénégalais à accepter votre PSE2 (Plan Sathie Election). Gardes ton énergie pour tes nouveaux services peu dignes d’un ancien PM. Ça vous dit quelque chose les institutions ?

Nous nous épuisons à devoir descendre si bas. Nous allons juste vous demander de ne plus ouvrir votre bouche si c’est pour des conneries à l’endroit d’un tel homme. Si vous avez du mal, nous vous la scotcherons avec plaisir, votre bouche, et vous offrirons la cage de notre perroquet qui est aussi bavard que vous mais qui dernièrement parle de l’intéressant programme de la coalition Idy 2019 et de ses engagements. Pour cela nous le préférons libre et laisser sa cage à ceux qui polluent l’atmosphère.

À l’APR essayez donc de fonctionner autrement que comme une meute réagissant à un ordre donné en vous acharnant tous, sur l’un puis sur l’autre. Faites l’effort de marcher autrement qu’à quatre pattes. »