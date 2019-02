Le leader du parti ACT, Abdoul Mbaye se dit très optimiste de son soutien à Idrissa Seck. Et il l’a fait savoir en pointant du doigt Macky Sall.

« En signant la plateforme de réformes proposée par TEKKI et ACT, Idrissa Seck accepte d’être destitué et traduit en justice si demain il fait ce que Macky Sall a fait en cédant le gaz sénégalais à la société de son frère et de Franck Timis. Il a donc notre soutien, » a-t-il fait savoir.