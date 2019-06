Abdoul Mbaye: « Moi, Sonko et MLD sommes en danger »

Sur sa page Facebook, Abdoul Mbaye affirme que sa sécurité ainsi que celle de Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall, Ousmane Sonko, qui pointent des scandales dans la gestion des ressources pétrolières et gazières sénégalaises, seraient menacées. Voici l’intégralité de son message d’alerte.

«Nous apprenons que la sécurité de Mamadou Lamine Diallo , Thierno Alassane Sall, Ousmane SONKO ainsi que #la_mienne serait en danger. Nous prenons à témoin le peuple du Sénégal et la communauté internationale. La recherche de la vérité sur l’affaire dite Petrotim n’a pas commencé avec le documentaire BBC. Elle ne s’arrêtera pas avec des accidents qui pourraient arriver à l’un d’entre nous, non plus en nous désignant comploteurs « tapis dans l’ombre » oeuvrant pour déstabiliser le Sénégal pour mieux justifier une disparition programmée d’ « ennemis de la Nation ». Nous continuerons de nous battre pour la vérité, rien que la vérité, parce que le Sénégal, malgré son recul démocratique constaté sous le règne de Macky Sall, doit rester une démocratie sanctionnant le vol et la trahison du peuple.