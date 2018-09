Abdoul Mbaye perd son directeur exécutif

Le Directeur exécutif de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) démissionne. Amadou Badiane lâche Abdoul Mbaye.

«Je vous informe que j’ai démissionné le vendredi 7 septembre 2018 de mon poste de Directeur Exécutif et de ma qualité de membre du parti ACT d’Abdoul Mbaye pour des raisons de convenance personnelle », précise-t-il dans une note dont nous détenons copie.

Il ajoute : « Je quitte L’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail après avoir occupé le poste de Secrétaire national à l’organisation et à la mobilisation, puis directeur de campagne des législatives 2017 et enfin Directeur Exécutif du parti.»