Procès de l’ancien Premier ministre- Abdoul Mbaye relaxé

REWMI.COM- Le tribunal correctionnel de Dakar vient de rendre son verdict dans l’affaire opposant l’ancien Premier ministre et son ex-épouse, Aminata Diack. Le juge et ses deux assesseurs ont relaxé Abdoul Mbaye purement et simplement. Selon l’avocat de l’ancien Premier ministre, il a été clairement établi que Abdoul Mbaye et son épouse d’alors, étaient d’accord sur le changement de régime matrimonial qui est à l’origine de ce procès. Par conséquent il n’y a pas eu d’infraction de la part de son client. L’avocat se dit satisfait de la relaxe pur et simple de son client, » c’est bon pour l’image de la justice », dira t-il. Pour rappel, l’ancien Premier était poursuivi pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie par son ex-épouse, Aminata Diack. Cette dernière lui avait réclamé, en guise de dommages et intérêts, la somme de 500 millions de F Cfa. Elle avait aussi demandé au juge d’ordonner la liquidation des biens acquis par Abdoul Mbaye puisqu’ils s’étaient mariés sous le régime de la communauté de biens. Le procureur avait requis contre lui 2 ans dont 1 an ferme.

