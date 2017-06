Abdoulaye Baldé regrette de faire la politique et plaide pour son épouse

La politique est souvent un point de mire pour certains sénégalais, mais nombreux sont ceux qui regrettent d’y avoir donné corps et âme pour accéder à des postes de haut niveau. Sous cet angle, Abdoulaye Baldé en fait partie et fait son mea culpa dans une interview accordée au quotidien Dakar Time et surtout l’implication de sa femme pour des poursuites judiciaires pour patrimoine illégal.

Poursuivi par la justice, l’ancien Ministre de la Défense a expliqué dans un entretien accordé à nos confrères de Dakar Time qu’il regrette de faire la politique. En termes clairs, il confie : « les gens se permettent de vous traiter de tous les noms d’oiseaux. Je pense que si c’était à refaire, je n’aurai jamais choisi de faire la politique. Mais on ne peut plus faire marche arrière, pense-t-il, non seulement on est embarqué, mais aussi on a embarqué des milliers de personnes. Quid des poursuites judiciaires, le maire de Ziguinchor fait part que la CREI lui reproche des choses fallacieuses. « Ils ont versé dans mon patrimoine des biens qui ne m’appartiennent par exemple, ils m’avaient attribué l’hôtel le Diola qui était crée avant ma naissance. C’est hôtel le Diola qui appartient à Racine Sy cousin de ma femme », a-t-il lâché. Et d’ajouter que cette dernière s’était endettée pour prendre l’hôtel en location gérance. Ce n’est pas tout, pour le maire de Ziguinchor , d’autres accusations lui ont été faites telle que l’entreprise de son cousin que la justice sénégalaise qualifie « de prête nom ». « Ils ont fait abstraction de tout ça pour m’attribuer un patrimoine à leur guise », se désole-t-il. Et de poursuivre : « on a voulu faire du sensationnel, jeter les gens en pâture ».

Traquée par la justice, sa femme est aussi épinglée pour obtention de patrimoine illégal. Sous cet éclairage, l’ancien Ministre de la Défense sous Wade de se désoler : « ils ont versé le patrimoine de mon épouse la pauvre. Je prends à témoin, le président Macky Sall qui l’a aidée au niveau de la Sgbs. Je ne dévoile aucun secret » ajoutant qu’elle s’est endettée pour acheter la pharmacie de Majmouth Diop. Elle n’a même pas pu construire l’immeuble, dit-il, la banque a récupéré l’immeuble et l’a vendue. « Malgré tout, on le verse dans mon patrimoine. Je pense que justice doit être rendue de manière sereine » a-t-il souligné.

Safiyatou Diouf